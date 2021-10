O papel de Bob Oker na história dos cervejeiros, Playoff Tour 2021

ATLANTA – Bob Oker, 87 aos 27 anos, saiu do clube com sua camisa xadrez coberta de champanhe e Miller Lite. Ele estava ligando para os jogos dos Brewers no rádio porque alguns dos pais dos jogadores atuais eram crianças, e ainda assim lá estava ele, sendo arrastado para o campo de jogo do American Family Playground com restos ainda caindo enquanto os Brewers festejavam Ganhou o título da Liga Central em 2021. Os jogadores queriam um carvalho no meio da foto de grupo. Nenhuma outra emissora no planeta é mais do que parte de sua equipe. O homem da segunda base Kolten Wong, que veio para Brewers vindo de St. Louis, lar de muitas emissoras lendárias: “Eu acho que é muito original.” “Ueck está no clube todos os dias que nós estamos. Se não estiver lá, então algo está errado. Ele definitivamente fez parte de nossa equipe durante todo o ano. Ele nos alimentou, encorajou e nos manteve livres. “Parecia certo. Ele não se sentiria tão confortável se não estivesse naquela foto.”

Bob Oker posando com o campeão da NFL de 2021. (Scott Paulus / Milwaukee Brewers)

Sempre foi assim em Milwaukee. Quando Uecker se juntou ao Radio Brewers em 1971, ele tinha apenas quatro anos para jogar a última temporada de uma carreira na liga principal que se estendeu ao Milwaukee Braves, aos Phillies e depois ao Atlanta Braves. O então proprietário dos The-Brewers, Bud Selig, contratou Uecker como um batedor, mas foi um empreendimento fracassado. Selig jura que certa vez recebeu um relatório exploratório pelo correio de um carvalho manchado com purê de batata e molho de carne. Talvez tenha sido para melhor, porque Uecker não deveria estar trabalhando nos bastidores. Ele fez comerciais, televisão e filmes. Ele foi o convidado favorito de Johnny Carson durante mais de 100 aparições no The Tonight Show. Uecker foi anfitrião da Wrestlemanias e está no Hall da Fama da WWE. Também está no Radio Hall of Fame e em Cooperstown, e recebeu o prêmio Ford C. Frick de 2003 para transmissão. Mas sempre foi um jogador de futebol de coração, segundo quem conhece bem o Uker. “Ele ainda se considera um jogador”, disse Dan Larrea, diretor da empresa de viagens da equipe Brewers, que trabalha na administração de Milwaukee desde 1996. “Acho que ele sempre volta aos tempos de jogador porque essa é a base de tudo. Nenhuma das outras coisas acontece sem sua carreira no futebol.” READ Trai Turner do Steelers foi expulso do jogo após aparentemente cuspir em um jogador de linha do Raiders O acordo com Selig foi quando Uecker concordou com o show no rádio que ele poderia dar uma broca antes de mudar rapidamente para o clube e subir no estande. Ele se saiu muito bem nos anos 90, até que alguns problemas de saúde – que iam de manguito rotador a cirurgias cardíacas e medo de câncer de pâncreas – o forçaram a desistir de seu lugar no ciclo da pressão arterial e nadar. Até hoje, Uecker usa o pool de resistência do clube no American Family Field quase que diariamente.

Bob Oker em seu racismo, lançando um exercício de rebatidas para a tripulação da cerveja. (Steven Dunn / All Sport)

“Ele sempre foi aceito como jogador. Ele pode ter sido um jogador também”, disse o Hall of Fame Robin Yount. “Não estou brincando, ele foi provavelmente o melhor jogador em nosso treinador de rebatidas por muitos anos. Muito disso é capturado. O receptor sempre dá uma boa prática de soco. Os atiradores sempre pensam que estão promovendo. Eu mal podia esperar para pegar a estrada, porque é onde ele joga seus treinos de rebatidas na maioria das vezes. “ “Bob se tornou incrivelmente popular, incrivelmente reconhecível”, disse outra celebridade famosa, Paul Molitor. “Mas seu ambiente favorito sempre foi o clube. Ele nunca mudou. Com tudo que veio em seu caminho, ele nunca se esqueceu de suas raízes, e acho que todos nós vimos isso.” Yount acrescentou: “Essa camaradagem que ele criou, tenho certeza de que é o mesmo com os jogadores de hoje.”

“Ueck” está no clube todos os dias em que entramos. Se não estiver lá, então algo está errado. Ele definitivamente fez parte de nossa equipe durante todo o ano. Colton Wong |

Não há melhor medida dessa camaradagem do que um gesto que tirou o fôlego de Ocker em 2018. Todos os anos, em setembro, as equipes rivais realizam uma reunião de jogadores para determinar a distribuição das cotas de suplemento, e as cotas parciais costumam ser divididas em equipe médica, clube pessoal e assim por diante. Depois que a pós-temporada dos Brewers terminou com os Dodgers perdendo no jogo 7 do NLCS, Larrea teve que contatar Uecker com a notícia de que os jogadores haviam concedido a Uecker uma honra extraordinária com uma aposta total. Seu valor era de $ 122.957,13. Auker doou dinheiro para suas instituições de caridade favoritas. READ USC Trojans QB Jaxson Dart faz uma cirurgia para reparar a lesão do menisco, por tempo indeterminado “Ele quase chorou quando contei a ele”, disse Laria. “Ele está muito emocionado. Tive o prazer de ligar para ele todos os anos desde então.” Este ano, houve alguns bônus adicionados muito mais valiosos do que dinheiro. Com o grupo de Uecker na linha de frente para receber a vacina COVID-19 quando ela foi disponibilizada em janeiro, os cervejeiros puderam incluí-la em sua equipe chamada “escalonada” com acesso ao clube para iniciar o treinamento de primavera, que significa que ele está de volta para se misturar com os jogadores e apresentar um show pré-jogo em pessoa com o diretor Craig Konsell. E com os Brewers celebrando Uecker 50º aniversário na cabine de transmissãoLaria, o gerente de equipamentos da Brewers Jason Shawger e o famoso defensor Christian Yelich conspiraram para criar tênis personalizados da Nike para celebrar a ocasião, com o logotipo “Air Uecker” de um lado do calcanhar e “ONE OF US” do outro. Oker os usa em campo desde então.

“É uma grande parte disso”, disse Yelich. “Acho que todo mundo está sempre ansioso para a festa do cortador de grama e o banho de champanhe. Espero que haja mais no futuro.” Para entender o significado de uma “celebração do cortador de grama”, basta ver:

“Bob tem essa qualidade com as pessoas”, disse Tony Miliacchio, que começou como rebatedor dos Brewers em 1978 e está no clube desde então, como gerente de operações do clube. Vindo aqui para ter uma conversa de 10 minutos com Mark [Attanasio, the Brewers’ chairman and principal owner]. você sabe o que eu quero dizer? “Parece que ele é seu melhor amigo. Este é um verdadeiro presente para se conectar com as pessoas.”

Bob Oker se dirige aos Brewers após receber tênis personalizados da Nike para comemorar seu 50º aniversário em 25 de setembro de 2021 (Scott Paulus / Milwaukee Brewers)

A conexão está mais forte do que nunca esta semana. Pela primeira vez desde antes da pandemia, Uecker estará na estrada com Brewers em Atlanta, convidando jogos para a Rede de Rádio Brewers. Será sua primeira visita ao site do Trust Park Jogo 3 de NLDS na segunda-feira. READ Boletim: Classificação de perdas do The Steelers Week 2 para o Las Vegas Raiders É uma oportunidade de se reconectar com suas raízes no beisebol, já que uma das primeiras paradas de Uecker foi Double-A Atlanta, jogando no Ponce de Leon Park em 1958 e 1959 antes de se mudar para a Triple-A e eventualmente para as Grandes Ligas. Uecker jogou ao lado de Hank Aaron com o Milwaukee Braves em 62 e 63, depois se reuniu com o “The Hammer” em Atlanta em 1967. Uecker disse que ele era Eu penso em Aaron Esta semana ele está se perguntando o que fará na primeira partida pós-temporada entre Braves e Brewers. Não há dúvida de onde residem os interesses bem estabelecidos de Oker. “Eu amei [the Brewers] O ano todo. ”“ Já passamos por essa coisa toda sobre COVID no ano passado, e tem sido uma chatice. Você realmente não conseguia ver o que os caras estavam fazendo durante uma temporada inteira. “ É por isso que comemorar pessoalmente com a equipe significou tanto quando os Brewers arrebataram a divisão em 26 de setembro. “Tudo bem”, disse Ucker. “muito bom.”

Bob Oker mostra sua celebração do cortador de grama após Milwaukee vencer o NL Central em 26 de setembro de 2021 (Scott Paulus / Milwaukee Brewers)

Nas últimas semanas, Ucker foi questionado se ele está pensando em se aposentar. A resposta foi um rápido não, contanto que pudesse fazer seu trabalho sem envergonhar a si mesmo ou à organização. Oker insistiu que saberia quando chegasse a hora. “Acho que vou continuar fazendo isso”, disse Laria. “Diga-me o que outra pessoa de 87 anos poderia fazer. Alguém me disse outro dia quando Bob estava fazendo seu primeiro show vocal. [prior to NLDS Game 1], “Eu olhei para minha tia de 81 anos colocando doce na boca e indo para a cama.” Agora veja o que Bob está fazendo aos 87 anos. “Acho que trabalhar, estar perto de todos, dos jogadores, do front office, da mídia, de todos, o energiza. Isso o mantém jovem.”