A família do chutador da Texas A&M Seth Small é vista comemorando em um vídeo emocionante após um field goal vencedor de um jogo

Texas A&M O Kicker Seth Small marcou o maior field goal de sua carreira no sábado à noite quando acertou o vencedor para frustrar o No. Alabama, 41-38.

Um novo ângulo daquele chute mostrou a família Smalls presente no Kyle Field para assistir o chute. A esposa de Small, Rachel, estava torcendo por seu marido enquanto ele se alinhava para o grande chute.

“Vamos, meu amor, eu entendo!” Os gritos de Rachel House Small puderam ser ouvidos.

Cam Worthy, fotógrafo e cinegrafista da 12th Man Productions da Texas A&M, filmou a família Smalls enquanto o chute percorria os duetos.

Alegria pura.

Rachel Small correu para o campo junto com milhares de outros fãs do Aggies que estavam torcendo por seu time de futebol em uma partida crucial da SEC. A mãe de Seth Small começou a chorar.

Zach Calzada fez 21 para 31 com 285 jardas, três passes para touchdown e uma interceptação. Em seu passe para touchdown para Ainias Smith, ele caiu com uma lesão na perna e teve que ser ajudado fora do campo. Ele finalmente balançou a cabeça e conduziu os Aggies pelo campo para preparar o pequeno chute.

Texas A&M esteve no controle durante o primeiro semestre. Calzada teve dois passes para touchdown no primeiro quarto – um para Smith e outro para Galen Wiedermayer. Isaiah Spiller teve um touchdown de 15 jardas. Aggies avançou 24-10 pela metade.

Mesmo com o Alabama assumindo a liderança, Calzada levou os Aggies de volta para colocar Small na posição de vitória.

O Alabama saiu em primeiro lugar na última pesquisa da Associated Press no domingo. O Crimson Tide recuou para o quinto lugar.