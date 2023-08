O pai dos gigantes, CB Caleb Farley, morre em uma explosão na casa da família em Lake Norman – WSOC-TV

MORESVILLE, NC – O pai do cornerback do Tennessee Titans, Caleb Farley, morreu na manhã de terça-feira depois que uma explosão destruiu a casa de Farley perto do Lago Norman, em Morrisville.

Uma pessoa morreu na manhã de terça-feira e outra ficou ferida, de acordo com o Iredell County Emergency Management.

Aconteceu por volta das 12 horas na Barber Loop Road, perto de Old Arborway.

A casa do jogador da NFL Caleb Farley desabou no Lago Norman após uma explosão

Um comunicado de imprensa do Departamento de Emergência afirmou que os primeiros respondentes foram chamados à casa em Barber Loop após a ocorrência de uma explosão. Os socorristas localizaram uma vítima que estava “saindo de casa” e foi levada ao hospital sem ferimentos fatais.

Mais tarde, uma pessoa foi encontrada morta entre os destroços. membros da família Ele disse que a vítima era Robert Farley, pai de Caleb Farley. O Gerenciamento de Emergências do Condado de Iredell confirmou que Robert Farley foi a vítima e acrescentou que Caleb não estava em casa no momento da explosão.

A casa é propriedade de Farley, natural de Maiden, de acordo com registros de propriedade.

O técnico do Titans, Mike Vrabel, falou sobre o incidente após o treino da tarde de terça-feira, expressando suas condolências à família de Farley.

O Chopper 9 Skyzoom pairou sobre os escombros pouco antes das 11h de terça-feira e avistou várias pessoas vagando pelos escombros.

A Dominion Energy, que atende a casa, disse em comunicado ao Canal 9 que tinha representantes entre os primeiros respondentes que compareceram após a explosão.

“Continuamos a trabalhar em coordenação com o pessoal de emergência nesta investigação em curso”, disse a Dominion Energy num comunicado. “Estamos profundamente tristes pela trágica perda de vidas. Nossos corações estão com a família afetada por este evento.”

“não sobrou nada”

O Channel Nine soube na terça-feira que Caleb comprou uma casa multimilionária para seu pai.

Os vizinhos disseram ao locutor do Channel 9, Ken Lemon, que a visão do que restava da casa era inimaginável.

“Ouvi um grande estrondo e quase um estrondo, um grande estrondo”, disse Pete Schwerger, que mora a seis casas de distância. “Virei-me para minha esposa e disse-lhe que parecia uma casa explodindo.”

A casa inteira tremeu, diz Schwerger, e ele sentiu o ar “suspirar”. Ele disse que se assustou quando desceu a rua. Ele disse que todo o incidente aconteceu em um instante.

“Você pode estar sentado em sua casa em um minuto e ele terá ido embora”, disse ele.

Os vizinhos dizem que a família mora aqui há apenas um ano. As pessoas se lembram de seus rostos, mas não os conhecem muito bem. No entanto, alguns vizinhos trouxeram bebidas geladas e palavras calorosas para a família.

“É terrível; quero dizer, não sobrou nada, desapareceu”, disse Mike Reinhart, um vizinho.

Reinhart disse que ele e sua esposa querem que a família saiba que estão orando.

Não está claro o que causou a explosão neste momento. Os investigadores ainda estão investigando a origem.

Esta é uma história em desenvolvimento. verificar wsoctv. com para atualizações.

