O novo mapa de controle de Overwatch 2, Samoa, foi totalmente revelado nas OWL Finals

Os desenvolvedores de Overwatch 2 estão retornando ao modo Control, um modo clássico que não recebeu muito amor, ao mesmo tempo em que introduzem dois novos modos desde o lançamento do OW2. O novo mapa de controle ativa o modo na Temporada 7: Samoa.

Os novos modos Push e Flashpoint de Overwatch 2 certamente receberam uma recepção mista, com muitos preferindo os modos clássicos herdados do primeiro jogo. Felizmente, Control ganhou um pouco de amor com um novo mapa.

Samoa apresenta três mapas muito diversos com um cenário tropical, destacando Overwatch de outros locais do jogo e adicionando um belo toque de cor ao jogo.

Aqui está o que sabemos até agora sobre Samoa, o próximo mapa de Overwatch 2.

O novo mapa de Samoa de Overwatch 2 está em exibição nas OWL Finals

O foco em novos mapas multijogador e atualizações consistentes de equilíbrio foi uma grande parte da razão pela qual os desenvolvedores de Overwatch 2 transferiram seus recursos de uma campanha PvE completa.

Uma grande quantidade de conteúdo multijogador foi lançada desde então, bem como uma série de missões PvE e Flashpoint, um modo totalmente novo.

Agora que a poeira baixou em torno do Flashpoint, a equipe está revisitando o modo antigo para adicionar um novo mapa de controle: Samoa.

O primeiro ponto é a Praia, um mapa à beira-mar repleto de vilas e pequenas cabanas para dar cobertura aos jogadores. O próprio ponto de controle está embutido no mapa, dando aos atacantes opções para chegar até as pessoas que defendem o ponto e desencorajando os jogadores de simplesmente sentarem-se no ponto.

Monitoramento 2 costa

Downtown é o segundo ponto e oferece um mapa menos aberto que leva os jogadores por ruas movimentadas até um ponto grande e aberto com uma grande torre no meio. Sua estrutura é levemente inspirada em Numbani segundo os desenvolvedores, o que é demonstrado pelos dois mapas com abordagem semelhante de verticalidade e corredores estreitos.

Monitoramento 2 centro da cidade

O vulcão é o ponto final e o mapa que deixa os jogadores de Lucio ansiosos para empurrar seus inimigos direto para as profundezas ardentes do poço de lava que reveste o ponto de controle. É definitivamente o mais aberto dos três mapas, dando aos jogadores mais opções para lutarem entre si à distância. Todos os três mapas apresentam estilos de jogo muito diferentes, exigindo que os jogadores mudem as coisas entre as rodadas.

Além disso, tem crescido a especulação de que este mapa é uma introdução a Mauga, um herói que muitos esperam que seja adicionado na 8ª temporada. Enquanto isso, Samoa chegará em 10 de outubro, quando a 7ª temporada começar.