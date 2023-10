Insiders dizem que o pivô de serviço direto do PlayStation pode não correr bem

guerrilha

Na esteira da era Jim Ryan do PlayStation, embora deixando para trás um PS5 de sucesso e uma série de lançamentos originais esperados, as atenções agora estão voltadas para o investimento declarado superior da Sony em jogos de serviço ao vivo. Anteriormente, eles revelaram que 60% de seus gastos iriam para 40% em jogos single-player, e eles têm pelo menos uma dúzia de títulos em desenvolvimento.

Relatórios de Jason Schreier da Bloomberg Os insiders estão preocupados com a visão da empresa no futuro, com coisas variando entre “apostas aparentemente equivocadas nos jogos do serviço” junto com o PSVR 2 e o PlayStation Portal, ambos hardwares relativamente de nicho.

Atualmente, a Sony tem a maioria de seus estúdios de grande orçamento trabalhando em jogos multijogador ao vivo de uma forma ou de outra, incluindo Naughty Dog, Insomniac, o popular Guerrilla of The Last of Us, Spider-Man e Horizon, respectivamente. Já sabemos sobre Last of Us Factions da Naughty Dog, um jogo que um relatório adicional disse que o novo funcionário da Bungie considerou que não estava à altura quando recentemente pesquisaram o progresso do jogo. Embora a Bungie tenha seus próprios jogos de serviço, como Marathon, e o atual gigante do serviço de streaming Destiny 2, eles não são exclusivos do PlayStation.

O objetivo, claro, é ter jogos de serviço ao vivo para imprimir dinheiro indefinidamente com gastos recorrentes em temporadas e microtransações, em oposição aos jogos um contra um para um jogador que, na melhor das hipóteses, possuem um ou dois DLC. Claro, essa é a força óbvia da Sony em Esses populares jogos para um jogador e esses relatórios internos questionam esse enorme pivô do serviço ao vivo, mesmo que jogos para um jogador sejam produzidos.

Não faz sentido que só porque uma empresa cria ótimos jogos para um jogador ela será capaz de transformar esse talento em ofertas atraentes de serviços ao vivo, mesmo com um especialista como a Bungie. Na verdade, é provável que o oposto seja verdadeiro. Já vimos isso acontecer muitas vezes na indústria. A BioWare se afastou do Mass Effect para fazer Anthem, mas isso falhou, então agora eles retornaram ao Mass Effect. A Crystal Dynamics abandonou Tomb Raider para produzir Marvel’s Avengers, que falhou, por isso agora voltou para Tomb Raiders. A Gearbox saiu de Borderlands para criar Battleborn, que falhou, então agora eles retornaram para Borderlands. Você está sentindo um padrão aqui?

Mesmo que esses próximos shows permaneçam dentro do universo desses jogos, por exemplo. The Last of Us, não há garantias de qualidade ou recepção positiva, não importa qual estúdio talentoso esteja a bordo. Os jogos multijogador mais populares sempre foram multijogador (Call of Duty, Counter-Strike, DOTA, League of Legends) ou surgiram relativamente do nada (Fortnite, PUBG, Tarkov). Até a Bungie desenvolveu Destiny a partir de Halo DNA, uma série que sempre teve partes envolventes para um jogador e multijogador.

Assumir em grande parte os estúdios single-player e forçá-los a fazer algo que nunca fizeram de forma significativa não parece uma receita para o sucesso, e desviar recursos de projetos single-player potencialmente bem-sucedidos para perseguir o sonho de um live- serviço de ação parece um sonho. A bolha que está prestes a estourar. Ou esta explosão já aconteceu, com base nas manchetes fracassadas que mencionei.

Não espero grandes coisas para os planos de serviço ao vivo do PlayStation e parece que não estou sozinho.

