Um jogador de Counter-Strike 2 ficou atordoado quando uma faca pegou fogo

Um jogador de Counter-Strike 2 ficou atordoado quando sua faca pegou fogo inesperadamente durante uma rodada no Overpass.

Counter-Strike 2 (CS2) foi lançado em 27 de setembro e tem sido o centro das atenções da comunidade gamer, não só pelas melhorias gráficas e correções de mapas, mas também por diversos bugs e problemas que surgiram após o lançamento.

Um bug tão estranho e inesperado deixou o jogador e a comunidade CS2 maravilhados… O jogador compartilhou recentemente capturas de tela no Reddit Eles mostram como sua faca conseguiu pegar fogo no meio do assalto.

O artigo continua após o anúncio

O clipe mostra o jogador se transformando em um Molotov e lançando-o em direção à área inundada do Viaduto perto do Local B. No entanto, ao retornar para sua faca, ela parece estar em chamas de alguma forma, com toda a lâmina envolta em chamas enquanto o jogador ainda está segurando a aderência.

O artigo continua após o anúncio

Não é novidade que o jogador parece chocado e recua para um local mais seguro enquanto aparentemente tenta entender o que está acontecendo.

Assine nosso boletim informativo para receber as atualizações mais recentes sobre eSports, jogos e muito mais.

Após o jogador perceber que o fogo não se apaga, ele começa a passar a lâmina, mas o fogo não se apaga. O jogador então retorna para onde o time inimigo está, talvez para mostrar sua pele de faca de fogo, mas a rodada termina antes que eles possam fazê-lo.

O artigo continua após o anúncio

A comunidade de Counter-Strike 2 foi rápida em compartilhar sua surpresa em um tópico do Reddit, com muitos se perguntando se a faca de fogo causaria dano adicional se fizesse contato com um inimigo. EiNE jogador comprometido até percebeu“AWP também tinha isso, mas OP mudou muito rapidamente, quero minha válvula lança-chamas .308.”

READ Encomende o Pixel 8 Pro nos EUA e ganhe um Pixel Watch 2 grátis; Grande vazamento do Pixel 8 na Google Store O artigo continua após o anúncio

Este incidente notável não é o único problema que os jogadores de CS2 enfrentaram desde o lançamento do jogo. Os jogadores relataram bugs que quebram o jogo, como itens aleatórios do Mirage aparecendo em outros mapas, bloqueando visualizações e afetando a jogabilidade. Outros criticaram o lançamento “decepcionante” e criticaram os servidores “atrasados”.

O artigo continua após o anúncio

Independentemente disso, o CS2 já obteve um sucesso notável, com um pico de mais de 1,3 milhão de jogadores. No entanto, a presença de bugs que quebram o jogo e a ausência de recursos importantes deixaram a comunidade querendo uma experiência de Counter-Strike mais refinada.