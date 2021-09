O novo Kindle Paperwhite da Amazon tem uma tela maior e bateria de longa duração

Amazonas Na terça-feira, ela anunciou três novas versões do leitor eletrônico Kindle Paperwhite.

É a primeira grande atualização do Kindle Paperwhite da Amazon desde 2018. E há muitos recursos novos. As pessoas podem não atualizar seus Kindles com muita frequência, talvez não até que o Kindle morra completamente, mas há o suficiente aqui que algumas pessoas podem querer substituí-lo. Os Kindles não se consideram grandes geradores de dinheiro para a Amazon, em comparação com o resto de seu negócio, mas ajudam a fazer com que as pessoas comprem livros na Amazon em vez de em qualquer outro lugar.

Os três modelos incluem Paperwhite Standard, Paperwhite Kids e Paperwhite Signature Edition, que adiciona duas vantagens sobre os outros modelos. Todos os três podem ser encomendados a partir de terça-feira e envio em 27 de outubro.

Observação: a Amazon não oferece conectividade de celular nesses modelos, o que significa que você precisará comprar o Kindle Oasis, a atualização mais recente em 2019, se quiser baixar livros quando não tiver wi-fi. Isso provavelmente ocorre porque os dispositivos Kindles mais antigos eram executados em redes 3G que as operadoras sem fio em todo o mundo começaram a desligar durante sua transição para o 5G.

Aqui estão os novos recursos:

O novo Kindle Paperwhite Custa US $ 139,99 e inclui uma tela maior de 6,8 polegadas, comparada a 6 polegadas do modelo anterior, e engastes menores em cada lado da tela. Ele oferece até 10 semanas de vida útil da bateria com carga, em comparação com 6 semanas no modelo anterior, e agora inclui carregamento por USB-C. Demora cerca de 2,5 horas para carregar totalmente. Tal como acontece com os modelos anteriores, é IPX8 à prova de água, pelo que não tem de se preocupar se cair na piscina. Ele tem um novo processador para que as páginas sejam 20% mais rápidas do que antes. Finalmente, ele ganha um recurso de luz quente do Kindle Oasis de última geração, que permite adicionar um tom laranja à tela que pode ser mais agradável para seus olhos se você estiver lendo na cama.