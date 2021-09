O Pixel 6 pode ter vazado e não pelo Google pela primeira vez

O Google sobreviveu a qualquer vazamento de notícias potencial do Pixel 6 e Pixel 6 Pro antes Anunciando telefones em agosto, incluindo que funcionará no chip Tensor da empresa de longa duração. Mas é possível que alguns desistentes recentemente tenham recebido uma unidade real. Poste um vídeo em Twitter por @thisistechtoday Ele pode mostrar uma versão de pré-produção do Pixel 6 Pro, completo com o conjunto triplo de câmeras traseiras.

Claro, o Google não tem medo de compartilhar a aparência do dispositivo – até mesmo a instalação Unidades fictícias em sua loja em Nova York para as pessoas usarem no Google. Para esse fim, o dispositivo girado neste clipe curto se parece com o que vimos até agora – independentemente do estranho espaço reservado para o logotipo do Google. O telefone neste vídeo parece ter uma câmera selfie furada e todos os seus botões estão localizados ao longo da borda direita.

Acho que este pode ser o primeiro uso de um vazamento de vídeo do Google Pixel 6 Pro. Para sua informação: O logotipo indica que esta foi provavelmente uma unidade de teste de produção inicial, o que significa que pode haver algumas diferenças entre o que você vê aqui e o dispositivo de produção real. #teampixel pic.twitter.com/4QSvdktqA7 – M Brandon Lee | Este é o TECH TODAY (@thisistechtoday) 21 de setembro de 2021

Assim como o Pixel 6 Pro mostra a postagem do Google, o telefone neste vídeo parece ter um arquivo Trilho de metal brilhante Envolve a barra elevada da câmera, ao contrário do Pixel 6 mais escuro, fosco Ferrovia. É verdade que é difícil dizer com certeza nessas fotos.

Então, embora não seja como se não tivéssemos visto a aparência do telefone, o destaque deste vídeo é que a tela está ligada, que é um ângulo no Pixel 6 ou 6 Pro você não Eu vi muito, Fora deste novo anúncio. Reconhecidamente, porém, é uma aparência um tanto enfadonha, pois mostra a mesma tela que você veria durante o processo de configuração do Android 12. O Pixel 6 Pro terá uma tela QHD + de 6,7 polegadas com uma taxa de atualização de 120Hz.

Ainda não sabemos exatamente quando o Google planeja retirar totalmente o Pixel 6 e o ​​Pixel 6 Pro ou quando compartilhará os preços e a data de lançamento. Mas deve ser em breve, talvez em algum momento de outubro, se os anos anteriores forem alguma indicação.