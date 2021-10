O novo fone de ouvido da HTC vazou e vai fazer você parecer um bug

Na segunda-feira, escrevi sobre detalhes que vazaram de Fone de ouvido HTC Vive Flow VR não divulgado A previsão é que seja anunciado em evento na quinta-feira. Apenas um dia depois, agora sabemos como ele é, graças às fotos compartilhadas por Evan Blass, vazador prolífico, que postou ativamente novas fotos ao longo da noite.

Aqui está o primeiro lote:

Em geral, as imagens no primeiro tweet de Blass correspondem a muitos detalhes Reportado por protocolo na segunda-feira, mas dão uma ideia muito melhor de como o dispositivo final pode ser. (E vou apenas dizer: o tipo de vazamento promocional que faz os usuários parecerem insetos.) É difícil dizer se as grandes manchas amarelas na frente do fone de ouvido são visíveis; Mas se você olhar de perto, parece que pode haver câmeras embutidas na parte frontal do dispositivo.

As primeiras imagens vazadas parecem indicar que o fone de ouvido será conectado a algum tipo de dispositivo em forma de tubo, o que provavelmente fornecerá um pouco de energia extra para o fone de ouvido (semelhante ao Magic Leap original). Outro conjunto de imagens vazadas por Blass mostra que ele tem um manuseio interno (e uma ventoinha de resfriamento do tipo soprador), embora:

Claramente, não parece haver uma alça de cabeça nessas fotos do Vive Flow. A maioria dos fones de ouvido que as pessoas acham confortável equilibram seu peso com algum tipo de alça, então teremos que experimentar o Vive Pro por nós mesmos para ver se a HTC descobriu uma maneira de tornar o Vive Pro divertido de usar sem ele.

O novo fone de ouvido é muito semelhante ao Proton Proton da HTC, um protótipo do dispositivo de realidade mista que a empresa revelou. Em fevereiro de 2020 Com um design tipo buggy e uma possibilidade semelhante de prender a um pacote. Não está claro se o Vive Flow é a evolução de varejo final desse próton, mas parece ser uma forte possibilidade.

Se você quiser saber mais sobre o Vive Flow, pode não ter que esperar muito, pois a empresa estará hospedando Quinta-feira aconteceu Com a frase de efeito “Vá com o fluxo”. No início da manhã de terça-feira, a HTC provocou um olhar muito breve O que será anunciado lá – embora seja difícil dizer se combina com as renderizações vazadas de Blass, com certeza se parece com um fone de ouvido de realidade virtual de algum tipo.