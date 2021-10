Imagens do fone de ouvido HTC Vive Flow vazaram dias antes de seu lançamento relatado

Espera-se que a HTC lance um novo fone de ouvido VR dentro de uma semana, mas você não precisa esperar até então para ver como será. Um monte de fotos do Vive Flow chegaram online, cortesia de Conclusão, antes do evento de lançamento. de acordo com protocoloVive Flow é um fone de ouvido leve desenvolvido para consumidores com o nome interno “Hue”. Anteriormente Bluetooth SIG Federation Publicados Os documentos descrevem o Hue como um produto VR AIO (all-in-one), o que significa que o dispositivo pode ser um fone de ouvido autônomo que não precisa de um telefone ou não precisa ser conectado a um PC para funcionar.

Diz-se que a empresa quer colocar o Vive Flow em primeiro lugar como forma de consumir mídia, com algum acesso a jogos. Seus chips são menos poderosos do que o chip Oculus Quest 2. protocolo Ele diz, mas terá seis graus de liberdade de rastreamento. As imagens vazadas online também revelam mais informações sobre o dispositivo, incluindo um sistema de dobradiça dupla para garantir que ele se encaixe na maioria das pessoas, amortecimento facial adicional, áudio espacial imersivo, lentes ajustáveis ​​e um sistema de resfriamento ativo. Depois de emparelhar seu telefone com ele via Bluetooth, você pode usar seu dispositivo móvel como um console de VR e transmitir conteúdo para VR usando a tecnologia Miracast.

Além disso, as imagens mostram que o Vive Flow estará disponível para pré-encomenda a partir de 15 de outubro, com remessas no início de novembro. O fone de ouvido custará US $ 499, o que é US $ 200 a mais do que o preço de lançamento do Quest 2, e você receberá sete conteúdos VR grátis e uma bolsa de transporte se pré-encomendá-lo.