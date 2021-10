O novo Aurora R13 da Alienware vem com CPU Intel Alder Lake de 12ª geração

O novo desktop de jogos Aurora R13 da Alienware vem com recursos Recém-lançado 12ª geração do Intel Alder Lake Chip E um design completamente novo. Você pode escolher qualquer coisa, desde o Core i5-12600KF até o i9-1200KF, bem como uma variedade de placas de vídeo Nvidia.

imagem da Alienware

O R13 também mostra o chassi reprojetado do Alienware Legend 2.0, que vem com mais espaço interno que supostamente promove um melhor fluxo de ar. Ele também oferece uma opção de painel lateral transparente que processa um adicional de $ 70 por compra. Você ainda pode abrir o gabinete sem quaisquer ferramentas, facilitando a atualização de componentes ou começar a personalizar.

No lado da AMD, a Alienware apresentou o Aurora Ryzen Edition R14 que vem com um chip AMD Ryzen 9 5950X – mas o processador não é a única coisa diferente nesta máquina. Enquanto o R13 vem em branco (“luar”) e preto (“o lado escuro da lua”), você pode comprar o R14 apenas em preto. Apesar da diferença de cor, o R14 ainda virá com o case Legend 2.0.

imagem da Alienware

Ter um chip Alder Lake de 12ª geração dá ao R13 acesso a mais opções de hardware do que o R14. Por exemplo, enquanto o R13 pode suportar até 128 GB de RAM DDR5, o R14 só suporta até 128 GB de RAM DDR4. O R13 também oferece a opção de instalar um cooler líquido para CPU Alienware Cryo-Tech Special Edition, que tem um cooler de 120 mm com velocidade de bombeamento de 2.800 rpm.

As melhores opções de fonte de alimentação são 750W Platinum para ambos os dispositivos. O armazenamento também é o mesmo no R13 e no R14 – você pode escolher até 2TB NVMe M.2 PCIe SSD e 2TB SATA HDD. O R13 e o R14 vêm com o Windows 11.

imagem da Alienware

O Aurora R13 já está disponível na Alienware, A partir de $ 1.479,99. Enquanto isso, o R14 é um pouco mais barato, A partir de $ 1.249,99. Mas se você não está interessado no visual brilhante desses dois dispositivos, a Dell também revelou O primeiro desktop XPS com opção de refrigeração líquida. Como o R13, ele também vem com um processador Intel Core de 12ª geração, mas tem uma aparência discreta. O XPS estará disponível neste outono, a partir de US $ 919,99.

Onde As placas gráficas RTX 3080 e 3090 estão em faltaNo entanto, pode ser tentador comprar um computador Alienware pré-construído apenas para ter um – Especialmente porque a escassez não mostra sinais de parar. Ambos os modelos R13 e R14 oferecem a opção de escolher entre a Nvidia RTX 3080, 3080 Ti e 3090. O preço irá variar dependendo de qual você escolher, é claro, mas provavelmente ainda será mais barato que o Se você decidir comprar um do scalper.