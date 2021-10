O Google Translate ganha uma reformulação ousada no Pixel 6

O Google Translate, o tão aguardado aplicativo Android que está passando por uma revisão, teve um novo design de material esta noite, mas pode ser exclusivo para o Pixel 6.

Mês passado , Nossa equipe APK Insight revelou O trabalho em andamento está trazendo o Material You para o aplicativo Android do Google Translate, oferecendo até mesmo uma primeira visão exclusiva do redesenho em ação. A partir desta noite, o aplicativo de atualização do Google Translate – versão 6.25.0.02.404801591 – foi lançado via Loja de jogos, que alguns conseguiram lançar a versão completa deste design.

Notavelmente, o Google Translate nunca foi atualizado para ser compatível com a segunda geração do “Google Material Theme”, o que significa que o aplicativo pulou do Material Design de 2014 para o Material You. O ajuste de design mais óbvio, como geralmente é o caso com Material You, é o uso ousado de cores escolhidas no plano de fundo do seu dispositivo.

Além disso, onde o aplicativo estava centralizado anteriormente em torno de sua gaveta esquerda – uma relíquia distinta do Material Design 2014 – a estrutura e o layout do Google Translate foram completamente redesenhados. Como sempre, o foco está na tradução de texto simples, com ótimos controles para alternar os idiomas.

Na parte inferior do aplicativo, você encontrará três botões para alternar entre a tradução da câmera ou da sua voz, bem como uma opção para colocar o intérprete. Na parte superior, você encontrará acesso rápido ao seu histórico de tradução, bem como a opção de escrever à mão a palavra que deseja traduzir.

Em nossos testes, as reformulações do Google Translate parecem aparecer apenas em dispositivos Pixel 6 e Pixel 6 Pro, deixando o Pixel 5a fora de ação. Assim que receber a atualização da Play Store, você verá o design imediatamente, se estiver disponível para o seu dispositivo.

Tem um novo design do Google Tradutor em seu dispositivo? Diga-nos nos comentários, qual telefone você está usando.

Mais sobre seus artigos:

FTC: Usamos links de afiliados para obter receitas. mais.

Confira 9to5Google no YouTube para mais notícias: