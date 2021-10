Windows 11: não tem certeza sobre a atualização do Windows 10? Tudo que você precisa saber

Sarah Teo / CNET



Windows 11 iniciou em Implante para dispositivos qualificados em 5 de outubro, marcando o fim não oficial do Windows 10. Mas você terá algum tempo para decidir quando ir: o lançamento gradual da Microsoft significa que nem todos os dispositivos do Windows 10 foram capazes de atualizar no primeiro dia. No entanto, a empresa anunciou que O suporte ao Windows 10 terminará em 2025, portanto, há um limite de tempo para a decisão, embora seja longo.

Se você está se perguntando por quanto tempo você deve realmente mudar para o Windows 11 e Quanto tempo você pode esperar com segurança Antes da atualização, você veio ao lugar certo. Eu também vou explicar Como baixar o Windows 11Como você fala Se o seu computador é compatível E Quem recebe a atualização de graça. Leia tudo o que você precisa saber sobre o fim do suporte do Windows 10 e como se preparar para o Windows 11.

Quando a Microsoft encerra o suporte para Windows 10 e por quê?

Suporte para Windows 10 Ele irá expirar em 14 de outubro de 2025. Isso significa que a Microsoft não fornecerá mais patches de segurança ou atualizações de recursos para as edições Home, Pro, Enterprise, Pro Education e Pro for Workstations no momento – afetando praticamente todos os usuários do Windows 10. ( somente as pessoas que têm Até 2029 são um pequeno número de usuários do Canal de Suporte de Longo Prazo do Windows 10 Enterprise.)

Isso não é surpresa: a Microsoft tem um arquivo Política Fixa de Estilo de Vida para muitos de seus produtos. Para cada versão de seu sistema operacional, a empresa oferece um mínimo de 10 anos de suporte (pelo menos cinco anos de suporte básico, como atualizações de segurança e suporte a incidentes sem custo, seguido por cinco anos de suporte estendido, como solução de problemas pagos).

O Windows 10 foi lançado em julho de 2015, portanto, seu ciclo de vida de 10 anos terminará em outubro de 2025. Tudo o que você precisa saber sobre o fim do suporte do Windows 10.)

Devo mudar para o Windows 11? Meu PC com Windows 10 irá parar de funcionar depois que a Microsoft retirar o suporte?

Você ainda poderá usar seu PC com Windows 10 da mesma maneira que costumava – assim como muitas pessoas ainda usam Windows 7 ou Windows 8, embora a Microsoft tenha retirado o suporte para ambos nos últimos anos. No entanto, quando o suporte terminar, você não receberá nenhuma atualização de segurança, o que pode deixar seu computador vulnerável – muitas formas de malware Dispositivos Windows de destino.

Se você não quiser parar de usar seu dispositivo Windows 10 após o término do suporte em 2025, há uma confirmação Etapas que você pode seguir para protegê-lo melhor.

Meu computador será capaz de executar o Windows 11?

Depende. Se você é Comprei recentemente um novo computador, este PC deve ser capaz de executar o Windows 11. Para ver se o seu PC com Windows 10 atual se qualifica para a atualização gratuita para o Windows 11, vá para Site da Microsoft Para obter uma lista de requisitos.

A maneira mais fácil de descobrir é Baixe o aplicativo PC Health Check Para verificar se o seu dispositivo é compatível. Como alternativa, você pode usar outro aplicativo de código aberto chamado Por que você não ganha 11 Para ver se o seu dispositivo é compatível. Além disso, veja como fazer isso Verifique a compatibilidade de hardware com o Windows 11 Sem nenhuma das ferramentas.

Como faço para atualizar do Windows 10 para o Windows 11? Quanto isso vai me custar?

Se você já for um usuário do Windows 10 e tiver um PC compatível, o Windows 11 aparecerá como um arquivo Atualização gratuita para o seu dispositivo Assim que estiver disponível para você. O novo sistema operacional da Microsoft está sendo implementado gradualmente até meados de 2022.

Assim que o Windows 11 estiver disponível para você, você o baixará da mesma forma que faz o download de qualquer nova versão do Windows. A maioria dos usuários irá para Configurações> Atualização e segurança> Windows Update e clique Verifique se há atualizações. Se estiver disponível, você verá Atualização de recurso para Windows 11. clique Baixar e instalar. (Aqui estão mais informações sobre Como baixar o Windows 11. Se você ainda não atualizou para o Windows 10, ainda poderá Baixe o Windows 10 gratuitamente também – veja como.)

Qual é a diferença entre o Windows 10 e o Windows 11, afinal?

O Windows 11 inclui um novo design e muitos novos recursos em comparação com o Windows 10 que visam tornar mais fácil a navegação no seu computador, quer você o use para uso pessoal, trabalho ou ambos. Aqui estão algumas das maiores mudanças no Windows 11:

Nova interface semelhante ao Mac: O Windows 11 apresenta um design simples com cantos arredondados, tons pastel e lima Menu Iniciar no meio e a barra de tarefas.

O Windows 11 apresenta um design simples com cantos arredondados, tons pastel e lima e a barra de tarefas. Aplicativos Android integrados: Aplicativos Android estarão disponíveis no Windows 11 Pode ser instalado a partir do novo interior Microsoft Store Via Amazon Appstore. (Havia duas maneiras de acessar aplicativos Android no Windows 10, incluindo Se você tem um telefone Samsung Galaxy , mas isso o tornaria original.)

Pode ser instalado a partir do novo interior Via Amazon Appstore. (Havia duas maneiras de acessar aplicativos Android no Windows 10, incluindo , mas isso o tornaria original.) Integração do Microsoft Teams: As equipes passam por um facelift E será integrado diretamente na barra de tarefas do Windows 11, tornando-o mais fácil de acessar (e mais parecido com o aplicativo FaceTime da Apple). Você poderá acessar o Teams do Windows, Mac, Android ou iOS.

E será integrado diretamente na barra de tarefas do Windows 11, tornando-o mais fácil de acessar (e mais parecido com o aplicativo FaceTime da Apple). Você poderá acessar o Teams do Windows, Mac, Android ou iOS. Melhor suporte de desktop virtual: O Windows 11 permitirá que você Configurar desktops virtuais De uma forma mais semelhante ao macOS, você pode alternar entre vários desktops para uso pessoal, no trabalho, escola ou jogos.

O Windows 11 permitirá que você De uma forma mais semelhante ao macOS, você pode alternar entre vários desktops para uso pessoal, no trabalho, escola ou jogos. Transição mais fácil da tela para o laptop e melhor multitarefa: O novo sistema operacional inclui recursos chamados Capture combinações e layouts surpreendentes – Grupos de aplicativos que você usa ao mesmo tempo e localizados na barra de tarefas, e podem ser exibidos ou minimizados ao mesmo tempo para facilitar a troca de tarefas. Também permite conectar e desconectar o monitor com mais facilidade, sem perder o lugar das janelas abertas.

O novo sistema operacional inclui recursos chamados – Grupos de aplicativos que você usa ao mesmo tempo e localizados na barra de tarefas, e podem ser exibidos ou minimizados ao mesmo tempo para facilitar a troca de tarefas. Também permite conectar e desconectar o monitor com mais facilidade, sem perder o lugar das janelas abertas. Widgets: Embora já existam há algum tempo (lembra dos Gadgets da área de trabalho no Windows Vista?), Inclusive em um arquivo Última atualização do Windows 10 , agora você pode Acesse widgets diretamente da barra de tarefas E personalize-o para ver o que deseja.

Embora já existam há algum tempo (lembra dos Gadgets da área de trabalho no Windows Vista?), Inclusive em um arquivo , agora você pode E personalize-o para ver o que deseja. Tecnologia Xbox para melhores jogos: O Windows 11 obterá certos recursos encontrados nos consoles Xbox , como Auto HDR e DirectStorage para aprimorar os jogos em seu PC com Windows.

Nós quebramos Todas as grandes diferenças entre o Windows 10 e o Windows 11 Aqui. Também temos um guia para cada Os melhores novos recursos do Windows 11e como você o usará.

Para mais detalhes, confira Todos os recursos que queríamos no Windows 11, mas não obtivemos E Como usar aplicativos Android no Windows 10 agora.