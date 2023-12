O multijogador online episódico de Last of Us para PS5 acabou

O mais recente de nós online Ele morreu. A Naughty Dog anunciou hoje que um spin-off multijogador da série de sucesso não está mais em desenvolvimento, citando preocupações sobre o gerenciamento de conteúdo contínuo para o jogo de serviço ao vivo enquanto ainda tenta produzir os sucessos de bilheteria para um jogador pelos quais o estúdio PlayStation é conhecido.

“Percebemos que muitos de vocês estavam ansiosos por novidades sobre o projeto que temos defendido “Último de nós online” Naughty Dog escreveu em uma atualização de 14 de dezembro. “Não há uma maneira fácil de dizer isso: tomamos a difícil decisão de interromper o desenvolvimento desse jogo.”

O estúdio disse que à medida que a produção do projeto aumentava, ficou claro que “teremos que colocar todos os nossos recursos de estúdio no suporte ao conteúdo pós-lançamento nos próximos anos, impactando severamente o desenvolvimento de futuros jogos single-player”. As escolhas pareciam ser entre se tornar um “estúdio de jogos somente para streaming” nos moldes modernos da Bungie, o que fez… Destino 2Ou “Continuar o foco nos jogos narrativos para um jogador que definiram o legado da Naughty Dog”.

O mais recente de nós onlineque muitos fãs anteriormente chamavam de Facções Seguindo o modo multijogador do jogo original para PlayStation 3 de 2013, foi Foi anunciado pela primeira vez durante o Summer Game Fest 2022. O spin-off foi descrito como a “maior experiência online” do estúdio, tão grande quanto qualquer um de seus jogos single-player.

Mas a Naughty Dog nunca mostrou o jogo além de declarações vagas e arte conceitual. Então, em maio deste ano, Bloomberg mencionado A equipe de produção do jogo foi reduzida após feedback negativo de uma análise interna conduzida pela Bungie, que foi adquirida pela Sony no ano passado. Naquela época, o estúdio publicou Declaração no Twitter Dizer que embora as coisas estivessem indo bem, o jogo exigia mais tempo. Mas em outubro, Kotaku mencionado O projeto foi “congelado” em meio a alguns ajustes internos e à demissão de dezenas de incorporadores contratados.

O mais recente de nós online Foi um dos vários novos projetos multijogador em desenvolvimento nos Sony Studios, à medida que a fabricante do PlayStation 5 investia em uma mudança massiva em direção a mais jogos de serviço ao vivo. Em novembro, a Sony revelou durante uma teleconferência de resultados que metade dos quase duas dúzias de jogos online em que estava trabalhando estavam em desenvolvimento. Será adiado para depois de 2025.

Enquanto isso, a Naughty Dog ainda está trabalhando em um “novo jogo single-player” e planeja revelá-lo em algum momento no futuro.

aqui Postagem completa no blog da Naughty Dog:

