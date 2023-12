Leak revela o plano do Google de atualizar os telefones Samsung com IA ‘Pixie’.

Há poucos dias, o Google revelou o Gemini, seu mais recente modelo de linguagem grande (LLM) para tarefas de IA. A empresa anunciou que uma versão menor do Gemini chegará aos principais smartphones Android, incluindo dispositivos Pixels e Galaxy, no futuro. Agora, um novo relatório revela como o Google planeja superar outras marcas de telefones Android, incluindo a Samsung, com seu mais recente assistente de IA chamado Pixie.

O Pixel 9 poderia ter um assistente de IA exclusivo chamado Pixie, que pode fazer muito mais do que os assistentes de IA atuais

de acordo com Informações do relatório (Através do 9To5Google), o Google trará seu assistente de IA exclusivo chamado Pixie para seus smartphones, começando com o Pixel 9 e Pixel 9 Pro. Os dados serão coletados do Gmail, YouTube e outros produtos do Google no smartphone Pixel do usuário para fornecer sugestões mais personalizadas. Por exemplo, ele pode realizar tarefas multimídia complexas, como sugerir direções para a loja mais próxima do usuário, onde ele pode comprar um determinado produto que tenha fotografado. A Samsung também está introduzindo vários recursos alimentados por IA para seus próximos smartphones, começando com o Galaxy S24.

Se você está se perguntando, Pixie não é o Google Assistant com Bard que o Google exibiu há algumas semanas. Como lembrete, o Google Assistant com Bard também será equipado com Gemini Nano no futuro e será lançado também em smartphones que não sejam do Google, incluindo telefones Samsung. O Google Assistant também pode ser fornecido com o Bard para iPhone como um aplicativo independente.

Há alguns anos, uma nova versão do Google Assistant foi lançada primeiro nos telefones Pixel e ficou limitada a esses dispositivos por algum tempo. Pixie também pode ser exclusivo para smartphones Pixel. O relatório afirma que o Google deseja trazer esses novos recursos de IA para mais produtos, incluindo smartphones e smartwatches de especificações mais baixas.

Parece que o Google também discutiu internamente os óculos de realidade aumentada. Esses óculos podem ter câmeras e um assistente de IA a bordo. Pode ser capaz de ver o que o usuário vê, reconhecer objetos, ajudar o usuário a usar certas ferramentas, resolver um problema matemático ou ajudar a tocar instrumentos musicais. A última vez que ouvimos falar de óculos de realidade aumentada, o Google os abandonou em favor do próximo dispositivo XR da Samsung, que roda Android e contém um chip Qualcomm.