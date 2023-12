Este coquetel popular contém mais calorias que um Big Mac

Comida, bebida

O australiano médio consome 500 calorias extras por dia, o que equivale a cerca de meio quilo de ganho de peso após quatro dias, durante a estação de escassez.

Além do dia de Natal, quando as pessoas se entregam a uma ingestão calórica bem acima da recomendada, um dos piores culpados pela diversão festiva é a festa do escritório.

Um estudo publicado no ano passado descobriu que o participante médio de uma festa no escritório consumirá 4.941 calorias no trabalho.

Em geral, as calorias diárias recomendadas são de 2.000 calorias por dia para mulheres e 2.500 para homens.

Mas se você deseja fazer escolhas saudáveis ​​e ao mesmo tempo se divertir, a nutricionista Terry-Anne Nunes, do Reino Unido, disse que há maneiras de ainda se divertir enquanto mantém sua contagem de calorias sob controle.

“Algumas mudanças simples podem ser feitas para garantir a redução de calorias sem afetar o espírito festivo”, disse ela. o sol.

Aqui estão as seis melhores trocas de álcool que podem ajudá-lo a aproveitar as festividades sem se sentir completamente culpado.

Substitua o chá gelado Long Island por um Bloody Mary

Muitos de nós adoramos beber um coquetel em ocasiões especiais – mas há uma bebida popular que irá chocar você com seu conteúdo calórico.

O Long Island Iced Tea contém um grande número de calorias, variando de 355 a 770 calorias dependendo dos ingredientes utilizados.

“Sem levar em conta o potencial de ressaca iminente, o conteúdo calórico desta bebida é maior do que apenas um cheeseburger do McDonald’s”, disse Nunes.

“Se você quer um coquetel saudável, escolher algo como um Bloody Mary significa que você consumirá muito menos calorias e poderá até comer duas em cada cinco porções por dia (porções de vegetais) se beber 150ml de suco de tomate e suco de tomate. Se você comer um talo de aipo depois.

Substitua um litro de cerveja por uma garrafa de cerveja

Não é a medida padrão para uma cerveja, mas mais pubs e bares na Austrália agora servem canecas, e isso pode prejudicar sua cintura durante as celebrações, quando consumimos mais do que o normal.

Mas existe uma solução muito simples.

Um litro de cerveja contém 210 calorias, enquanto uma garrafa contém 140 calorias.

“O termo ‘barriga de cerveja’ não existe sem motivo. A cerveja pode contribuir muito para o ganho de peso”, disse Nunes.

Você também pode substituir esse litro por uma escuna que tenha o mesmo valor nutricional de uma garrafa de cerveja.

Substitua o gene e o tônico pelo gene e tônico slimline

Mudar seu liquidificador para uma alternativa sem açúcar reduzirá significativamente as calorias.

Um gin tônico normal contém 100 calorias, enquanto um tônico magro contém apenas 60 calorias.

“Se você está tentando controlar seu peso, é uma mudança muito fácil e o sabor é quase o mesmo.”

Substitua uma taça grande de vinho por prosecco

Comemorar com bolhas em vez de uma taça grande de vinho reduzirá significativamente as calorias.

“Uma taça grande de vinho contém 220 calorias, enquanto uma taça de prosecco contém apenas 85 calorias”, disse Nunes.

“Muitas vezes você descobrirá que o teor de açúcar pode ser menor no prosecco, o que mais uma vez lhe dá uma vantagem quando se trata de calorias.

“Uma taça de prosecco fornecerá 1,5 unidades de álcool, enquanto uma taça grande de vinho provavelmente conterá cerca de três unidades.”

Substitua o vinho de sobremesa por uma taça de xerez

É um sabor adquirido, mas durante esses momentos YOLO, alguns de nós gostaremos de vinho de sobremesa – mas tem cerca de 118 calorias.

Nunns revelou que um copo de xerez contém apenas 60 e tem sabor semelhante.

Substitua o whisky por vodka

Uma dose de uísque, que equivale a 25 ml, contém cerca de 64 calorias.

Para uma troca saudável, escolha a vodka como medida. Um copo de 25 ml contém cerca de 50 calorias.

“Uma medida dupla com uma batedeira de doces como a Coca-Cola tem cerca de 170 calorias por porção, o que é mais do que um veleiro de cerveja”, disseram especialistas à revista Glamour.

“Portanto, escolha uma dose única e misture com refrigerante de baixa caloria e limão fresco.”





