O Japão está perdendo sua posição de terceira maior economia do mundo para a Alemanha

Uma recessão é amplamente definida como dois trimestres consecutivos de contração.

Numa base trimestral, o Produto Interno Bruto caiu 0,1%, em comparação com as expectativas de um aumento de 0,3% numa pesquisa da Reuters.

Durante todo o ano de 2023, o PIB nominal do Japão cresceu 5,7% em comparação com 2023, para 591,48 trilhões de ienes, ou US$ 4,2 trilhões com base na taxa de câmbio média de 2023. A Alemanha, por outro lado, viu seu PIB nominal crescer 6,3%, para 4,12 trilhões. euros, ou 4,46 biliões de dólares com base na taxa de câmbio média do ano passado.

O PIB nominal mede o valor da produção em dólares correntes, sem ajuste pela inflação.

Em resposta à última divulgação do PIB, o Nikkei 225 subiu 0,65% e ultrapassou brevemente a marca de 38.000 na sessão da manhã, com os investidores a verem a fraca leitura económica como um sinal de que o Banco do Japão pode adiar a sua saída do mercado de longo prazo do país. política monetária. Política de taxas de juros negativas.