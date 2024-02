Larry David ataca Elmo no Today Show e pede desculpas em meio a reações adversas

Larry David foi forçado a pedir desculpas no programa “Today” depois de atacar espontaneamente Elmo ao vivo diante das câmeras. O criador de “Curb Your Enthusiasm” e o ícone de “Vila Sésamo” foram convidados separados para entrevistas no programa matinal da NBC, mas tiveram um breve momento de cruzamento quando David correu para o set e tocou o rosto de Elmo, para grande horror de “Today”. anfitriões.

“Oh meu Deus!” Savannah Guthrie gritou enquanto Hoda Kotb e Craig Melvin tapavam a boca com as mãos em estado de choque e horror. Guthrie acrescentou: “Larry, desta vez você foi longe demais!”

“Vamos voltar para o sofá e conversar sobre como você se sente”, disse Elmo a David, que respondeu: “Alguém tinha que fazer isso!”

Mais tarde, durante sua entrevista com Guthrie e Cotb, David olhou diretamente para a câmera para pedir desculpas à estrela de “Vila Sésamo”.

“Elmo, só quero me desculpar”, disse David, tentando não rir. “Eu sinto muito mesmo.”

“Obrigado, Larry”, respondeu o personagem de “Vila Sésamo”. “Elmo aceita suas desculpas.”

Foi uma ótima semana para Elmo Ele se espalhou inesperadamente no X (antigo Twitter) depois de fazer uma pergunta simples a seus seguidores: “Como estão todos?” As respostas vieram à tona, cheias de pavor existencial.

“Todas as manhãs, mal posso esperar para voltar a dormir. Toda segunda-feira, mal posso esperar pela sexta-feira. Todos os dias e todas as semanas, pelo resto da vida”, respondeu um usuário X. Outro seguidor respondeu: “Elmo, eu' Estou deprimido e falido.”

“Incrível! Elmo está feliz por ter perguntado!” Elmo te ama. #bem-estar emocional.”

Até o presidente Joe Biden Resposta para Elmoeu escrevo Para ela. Não importa o quão difícil seja, você nunca está sozinho.

Enquanto isso, David está circulando pela imprensa para a décima segunda e última temporada de sua série de comédia da HBO, Curb Your Enthusiasm.

“Está na hora”, disse ele. diverso No tapete vermelho da última temporada sobre o encerramento da série. “Doze temporadas – isso é muito para um programa de TV – ao longo de 24 anos. Já passou da hora. Sim”, eu disse [the show was ending] antes. Mas eu não tinha 76 anos quando disse isso.”

Assista ao confronto completo entre David e Elmo no “Today” no vídeo abaixo.