O mar afunda 22% após uma perda inesperada devido ao aumento da concorrência

(Bloomberg) — A Sea Ltd. recusou. Depois de anunciar uma perda surpreendente no terceiro trimestre, prejudicada pela intensa concorrência do Alibaba Group Holding Ltd. e ByteDance Ltd. Em seu solo local.

As ações caíram 22% nas negociações de Nova York – destruindo cerca de US$ 6 bilhões em valor de mercado – depois que a empresa relatou um prejuízo líquido de US$ 149 milhões, em comparação com um lucro de US$ 322 milhões no trimestre anterior. Os analistas estimaram que a empresa de comércio eletrônico e jogos geraria uma receita de cerca de US$ 100 milhões.

O CEO Forrest Lee disse aos investidores em uma teleconferência pós-resultados que acredita que a empresa deve investir pesadamente agora para construir escala em seu braço de varejo online Shopee, em meio à concorrência do TikTok da ByteDance Inc, Lazada da Alibaba Inc e Temu da PDD Holdings Inc. Ele disse que sacrificar o lucro no curto prazo ajudará a empresa no futuro.

“A entrada de novos players intensificou a concorrência em nosso mercado”, disse Lee, sem citar os nomes dos participantes. “Investir novamente em participação de mercado agora nos colocará em uma posição melhor.”

Sea superou as expectativas dos analistas quanto ao crescimento das receitas. As vendas aumentaram 4,9% no trimestre, para US$ 3,3 bilhões, contra a estimativa média de US$ 3,2 bilhões.

Até recentemente, os mercados mais fortes da Sea, incluindo a Indonésia, pareciam estar sob o cerco do TikTok e de uma nova geração de serviços de compras guiados por vídeo, que utilizavam influenciadores populares para vender uma gama de produtos a uma população crescente online. Mas em setembro, Jacarta forçou efetivamente o TikTok a encerrar o seu serviço de compras, com base numa reação crescente de pequenos comerciantes contra a plataforma de propriedade chinesa.

Desde então, os investidores têm procurado pistas sobre se esta saída surpresa reacenderá o mar. Antes da Indonésia, o mercado temia que a empresa de Singapura – que reportou mais de uma década de perdas após a sua fundação em 2009 – voltasse a cair no vermelho. Para complicar a situação estão as expectativas de que a economia da Internet do Sudeste Asiático registe este ano o crescimento mais lento de sempre, resultado de uma recessão económica com resultados incertos.

“Dado que a concorrência permanece intensa e dinâmica, alertamos que se o padrão agressivo de gastos continuar por um período mais longo, poderá impactar ainda mais o momento da lucratividade do Shopee”, escreveram analistas do Citigroup Inc., incluindo Alicia Yap, em nota.

O outro grande negócio da Sea, sua divisão de jogos centrada na Garena, encolheu rapidamente em 2023 devido à falta de novos títulos de grande sucesso. Mas recentemente disse que traria seu título premium Free Fire de volta às lojas de aplicativos indianas após uma proibição surpresa em 2022.

O que diz a Bloomberg Intelligence?

Os investimentos da Sea na unidade de comércio eletrônico Shopee, a razão pela qual registrou prejuízo após três trimestres para obter lucro, podem se intensificar e ampliar seu prejuízo líquido no quarto trimestre. Os custos de marketing aumentaram 12,4% ano a ano no terceiro trimestre, após terem caído pelo quarto trimestre consecutivo no segundo trimestre, versus crescimento de um dígito no valor bruto das mercadorias e na receita. O crescimento global deverá acelerar no quarto trimestre através de incentivos e gastos com marketing para atrair compradores e streamers, custos que poderão aumentar à medida que recupera a quota de mercado perdida e absorve a procura de compras no final do ano. Isto significa que o prejuízo líquido pode continuar no trimestre atual.

– Nathan Naidu, analista

A empresa de Lee reformulou seus negócios para focar na lucratividade no início deste ano. A Sea embarcou numa campanha agressiva de redução de custos para obter lucro, concentrando-se nos resultados financeiros, à medida que o crescimento das receitas desacelera em relação às taxas percentuais de três dígitos de que desfrutava há apenas dois anos. A empresa congelou salários e cortou despesas em centenas de milhões de dólares para obter fluxos de caixa positivos.

Para estimular o crescimento, Lee disse em agosto que planejava aumentar os investimentos no Shopee. Está a intensificar os seus esforços para construir um braço de transmissão ao vivo, um movimento ofensivo que poderá corroer as margens e levar a uma guerra de preços com o TikTok e o Alibaba. Isso é necessário para defender a participação de mercado, disse ele.

Além dos rivais ricos Alibaba e ByteDance, rivais locais como o Go2 Group estão aumentando a pressão sobre a CBC. A GoTo, proprietária da rival indonésia de comércio eletrônico Tokopedia, quase dobrou sua receita líquida durante o trimestre de junho.

-Com assistência de Peter Elstrom.

