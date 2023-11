Home Depot está tendo um ano de ‘moderação’, diz CEO após relatório de lucros

A redução do número de compradores para pequenas empresas prejudicou os lucros da Home Depot (HD).

A loja de materiais de construção divulgou os lucros do terceiro trimestre na manhã de terça-feira. As vendas caíram 3,10% ano a ano, embora não tão baixas quanto a previsão de Wall Street de 3,31%.

As receitas foram superiores ao esperado, em US$ 37,71 bilhões, em comparação com estimativas de US$ 37,70 bilhões. O lucro por ação ajustado foi de US$ 3,81, em comparação com os US$ 3,76 esperados, enquanto as vendas digitais cresceram 5%.

O tráfego caiu 2,4%, acima do esperado, de 1,27%, mas o ticket médio caiu menos que o esperado, caindo 0,30% em vez de 0,60%.

O CEO Ted Decker disse que a empresa “tem visto o envolvimento contínuo dos clientes em projetos menores e tem sofrido pressão em algumas das categorias discricionárias mais caras”.

Em comparação com o terceiro trimestre do ano passado, as compras acima de 1.000 dólares caíram 5,2%, à medida que o mercado imobiliário desacelera e os consumidores apertam os cintos.

Categorias como pisos, bancadas e armários estão tendo uma “participação mais suave”, disse Billy Bastic, vice-presidente executivo de merchandising da Home Depot, em uma teleconferência com investidores. Por outro lado, “categorias profissionais pesadas”, como telhados, isolamento e ferramentas elétricas portáteis, “tiveram uma força significativa nos ingressos”.

A Home Depot está vendo sua “menor lacuna de desempenho em algum tempo” entre clientes profissionais e casuais, disse Decker. Enquanto isso, as mercadorias de Halloween tiveram um ano recorde em vendas, tanto nas lojas quanto online.

As ações da Home Depot subiram quase 6,3% nas negociações de pré-mercado. Este é o maior ganho intradiário em 11 meses e está a caminho do maior ganho percentual desde novembro de 2022.

No acumulado do ano, as ações caíram cerca de 3,1%.

Para todo o ano fiscal de 2023, a Home Depot estreitou o escopo das orientações anteriores.

A expectativa agora é que as vendas caiam de 3% a 4% em comparação com o ano fiscal de 2022; Anteriormente, esperava-se uma queda de 2% a 5%.

Espera-se que o lucro por ação ajustado diminua de 9% a 11% ano após ano, em comparação com a orientação anterior de 7% a 13%.

À medida que a Home Depot tenta encontrar uma base sólida após recuar da mania de renovação pandêmica, ela busca construir um equilíbrio entre o crescimento no volume de transações e o volume de ingressos, disse Decker. As altas taxas de juros afetam a capacidade dos consumidores de financiar compras; Os preços mais baixos das commodities, impulsionados pelos preços mais baixos da madeira serrada e do cobre, levaram a menores volumes de passagens.

SAN RAFAEL, CA – 25 DE JULHO: Um cliente carrega uma pilha de madeira para uma loja Home Depot em 25 de julho de 2023 em San Rafael, Califórnia. (Foto de Justin Sullivan/Getty Images) (Justin Sullivan via Getty Images)

Em relação aos descontos, Decker disse que a rede planeja manter as promoções em torno de “hardware da Black Friday, centro de presentes e alguns eventos de primavera para itens sazonais de jardim para direcionar o tráfego para a loja”.

No entanto, desistiu de promover produtos de melhoria da casa, como ventiladores de teto e tintas, embora possa ajustar a sua posição se houver uma “desaceleração prolongada do mercado”.

