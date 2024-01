O maior navio de cruzeiro do mundo, Icon of the Seas, zarpa, levantando preocupações sobre as emissões de metano

O navio de cruzeiro Icon of the Seas foi construído para funcionar com gás natural liquefeito

O maior navio de cruzeiro do mundo está programado para fazer sua viagem inaugural no sábado, mas grupos ambientalistas estão preocupados que o navio movido a gás natural liquefeito – e outros navios de cruzeiro gigantes que se seguirão – vazem metano prejudicial na atmosfera.

O Icon of the Seas da Royal Caribbean International sai de Miami com capacidade para 8.000 passageiros em 20 decks, aproveitando a crescente popularidade dos cruzeiros.

O navio foi construído para funcionar com gás natural liquefeito, que queima de forma mais limpa do que os combustíveis navais tradicionais, mas apresenta um risco maior de emissões de metano. Grupos ambientalistas afirmam que o vazamento de metano dos motores do navio representa um risco climático inaceitável devido aos seus efeitos nocivos a curto prazo.

“É um passo na direção errada”, disse Brian Comer, diretor do programa marinho do Conselho Internacional de Transporte Limpo, um grupo de reflexão sobre política ambiental.

“Estimamos que o uso de GNL como combustível marítimo resulta em emissões de gases de efeito estufa ao longo do ciclo de vida mais de 120% maiores do que as do gasóleo marítimo”, disse ele.

No que diz respeito aos efeitos do aquecimento global, o metano tornou-se aproximadamente 80 vezes pior ao longo de vinte anos do que o dióxido de carbono, tornando a redução destas emissões essencial para travar o aquecimento global.

Navios de cruzeiro como o Icon of the Seas usam motores de baixa compressão e duplo combustível que vazam metano na atmosfera durante o processo de combustão, conhecido como “deslizamento de metano”, de acordo com especialistas do setor. Existem dois outros motores usados ​​em graneleiros ou navios porta-contêineres que emitem menos metano, mas são longos demais para caber em um navio de cruzeiro.

A Royal Caribbean afirma que seu novo navio é 24% mais eficiente no que diz respeito às emissões de carbono do que o exigido pelo regulador global de transporte marítimo, a Organização Marítima Internacional (IMO).

O GNL emite menos gases de efeito estufa do que o óleo combustível com baixo teor de enxofre (VLSFO), que abastece a maior parte da frota marítima global, disse Steve Esau, diretor de operações da Sea-LNG, uma organização de defesa da indústria.

Os motores de cruzeiro convertem o gás natural em energia num cilindro, onde “é importante garantir que todo o gás natural seja convertido em energia”, disse Juha Kitula, diretor de pesquisa, desenvolvimento e engenharia da Wärtsilä, que desenvolveu os motores do navio de cruzeiro.

O que não é convertido pode escapar durante o processo de combustão para a atmosfera, disse ele, acrescentando que a tecnologia de motor a gás natural da Wärtsilä emite 90% menos metano do que há 20 ou 30 anos.

Os motores dos navios de cruzeiro emitem em média 6,4% de metano, de acordo com uma pesquisa de 2024 financiada pelo ICCT e outros parceiros. A Organização Marítima Internacional assume uma diminuição do metano em 3,5%.

“O metano está a ser alvo de maior escrutínio”, disse Anna Barford, uma activista canadiana do transporte marítimo da Stand Earth, uma organização sem fins lucrativos, observando que a Organização Marítima Internacional afirmou no Verão passado que os seus esforços para reduzir os gases com efeito de estufa incluem o combate às emissões de metano.

Dos 54 navios encomendados de janeiro de 2024 a dezembro de 2028, 63% deverão ser movidos a GNL, segundo a International Cruise Line Association. Atualmente, cerca de 6% dos 300 navios de cruzeiro que navegam são movidos a GNL.

Os navios de cruzeiro mais recentes são concebidos para funcionar com gasóleo marítimo convencional, gás natural liquefeito ou alternativas como o GNL de base biológica, que representa apenas uma pequena parte do consumo de combustível dos EUA.

A Royal Caribbean utilizará diferentes tipos de combustível à medida que o mercado se desenvolver, disse Nick Rose, vice-presidente ambiental, social e de governança da empresa.

“O GNL faz parte da nossa estratégia real”, disse ele.

