A Repsol e o governo assinaram hoje um acordo de investimento no campus da Ciência que vai proporcionar incentivos fiscais até 63 milhões de euros a um projecto de 65 657 milhões, apelidado de “maior investimento industrial” da última década.

A cerimónia terá lugar no Complexo Industrial Reposol e será presidida pelo Primeiro-Ministro, Antonio Costa, E inclui discursos do Ministro das Relações Exteriores, Augusto Santos Silva, E o CEO (CEO) da Empresa Espanhola de Energia, Jos ஜ John Imas e o Presidente Antonio Proofa Nube.

Em julho, o Conselho de Ministros aprovou concessões fiscais de até மில்லியன் 63 milhões para o projeto de 7.657 milhões da Science Industrial Complex Reps, que foi apelidado de “maior investimento industrial” da última década.

O investimento da Repsol “não só vai contribuir para a descarbonização da economia portuguesa, mas vai centrar-se também no objectivo de aumentar as exportações e reduzir as importações”, afirmou então a Lusa, o secretário de Estado da Internacionalização, Yuriko Brilhandes.

A petrolífera tem um plano potencial de interesse nacional (PIN) para expandir seu complexo industrial de ciências. Representante, Com a construção – começando este ano e terminando em 2025 – duas novas fábricas de produtos poliméricos 100% recicláveis ​​para a indústria automobilística, farmacêutica ou alimentícia.

Segundo o secretário de Estado, “o impacto direto do projeto na balança comercial de mercadorias durante o transporte está estimado em muito próximo dos 800 milhões de euros”.

Segundo o responsável, o projecto “vai alargar a longevidade das mais importantes unidades produtivas, que é a ‘plataforma de gestão’ da Repsol na ciência, permitindo-lhe estabelecer-se como uma infra-estrutura moderna num sector para o qual pode contribuir.

“Vai, em grande medida, dar início a um processo que vai permitir a Portugal, aos olhos desta indústria, ter uma infra-estrutura completa.

Segundo Brilliante Diaz, “Isso é mais do que o tamanho do investimento – é muito relevante e, no setor industrial, o maior dos últimos 10 anos – [the project] Isso vai permitir que os portugueses reiniciem a unidade mais importante e o principal exportador.

O secretário de Estado também destacou a criação prevista com um plano de 75 novos empregos permanentes, que, durante a fase de construção, agregariam uma média de 550 empregos, que poderiam chegar a mais de 1.000 pessoas.