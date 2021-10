Didi Haman pensa que a Irlanda vai causar problemas a Portugal

A Irlanda teve uma vitória abrangente sobre o Qatar na noite de terça-feira, outra conquista de Stephen Kenny. Espera-se que a música de Didi Haman mude no sábado, já que a Irlanda disse que causará problemas a Portugal na fase de qualificação do próximo mês.

Haman não achou que seria fácil para o Romando e seus aliados se qualificarem em novembro, o que obrigaria a seleção portuguesa a se classificar automaticamente. Em Dublin,

Thibamann acha que Portugal terá medo de Dublin

Mais de um mês após o curto voo da Irlanda para o Algarve, os soldados portugueses regressam a Dublin.

O goleiro irlandês Gavin Basu defende um pênalti do português Cristiano Ronaldo durante uma partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Portugal e a República da Irlanda, no Estadio Algarve, em Portugal. Foto de Sebdali / Sportsfile

O ambiente em torno do campo de Stephen Kenny parece diferente do que na primeira partida contra Portugal, com sete gols, dois jogos vazios e duas vitórias claras em quatro dias, aliviando um pouco a pressão sobre o ex-treinador do Dantak.

Didi Haman apareceu na cobertura de Artie sobre a vitória da Irlanda por 4 a 0 sobre o Qatar, alegando que a seleção portuguesa estava com medo de enfrentar a Irlanda no próximo mês.

Esta é uma boa notícia para Estêvão e a Irlanda – e uma boa notícia para a Sérvia. Não se esperava que Portugal viesse aqui exigir uma decisão.

Portugal luta pelo primeiro lugar no grupo com a Sérvia, atualmente um ponto atrás da Sérvia. Ambos avançam para a fase final do torneio por equipas, o que significa que uma decisão em Dublin será crucial para Portugal.

Haman disse que a Irlanda está ganhando força aos poucos e, embora tenha previsto que Stephen Kenny ainda teria sorte de conseguir o cargo, o time mostrou mais estilo do que nos jogos anteriores na vitória de terça-feira. Sob Kenny.

Não importa como a Irlanda, finalista da Copa do Mundo e vencedora da Liga dos Campeões, jogue contra o Catar, eles podem liderar qualquer seleção do mundo – até mesmo Portugal.

Haman falou muito sobre o cartão vermelho contra Cristiano Ronaldo, o prazo para trazer ideias como John Egan e as injustiças que a Irlanda experimentou nas Ilhas Faroé.

O jogador de 35 anos disse que nunca se sentiu mal a jogar e a ver futebol. Ontem fiz isso pela primeira vez. Com 1 minuto de prorrogação e uma dúzia de chamadas questionáveis ​​no primeiro tempo, a Irlanda terminou em segundo lugar na tabela de pontos sem motivo. https://t.co/kjUyHtIZmZ – Didi Hamann (ietDietmarHamann) 2 de setembro de 2021