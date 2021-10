Ronaldo ganhou um hat-trick em Luxemburgo, Portugal

Faraó: O 58º “hat-trick” na carreira de Cristiano Ronaldo ajudou Portugal a vencer o Luxemburgo por 5-0 no Grupo A das eliminatórias para o Mundial, na terça-feira.

Ronaldo se tornou o primeiro homem a marcar 10 “hat-tricks” internacionais, marcando 115 gols em 182 partidas pela seleção.

A vitória garante que os líderes portugueses estão um ponto à frente da Sérvia, vencendo o Azerbaijão por 3-1 e avançando para 17 pontos, com um jogo a menos e um excelente saldo de golos.

Portugal ganhou o jogo nos primeiros 18 minutos.

Ronaldo marcou duas vezes na cobrança de pênalti, após o bom trabalho de seu companheiro de equipe no Manchester United Bruno Fernandes Bernardo Silva.

Anthony Morris perdeu duas chances de vantagem para a guilda em ambos os lados do contra-ataque ao tentar a terceira, antes de um golo brilhante de três gols ser negado quando ele aplicou seu acrobático chute acima.

Portugal não teve de esperar muito pelo seu quarto gol, no entanto, com o médio João Palhinha a sair do canto para finalizar em 20 minutos.

Ronaldo não será negado porque os anfitriões foram empurrados, marcando a partir dos três minutos com um cabeceamento à queima-roupa.

A seleção portuguesa de Fernando Santos viaja para a Irlanda no próximo mês antes de receber a Sérvia, que pode ser a vencedora da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

(Relatado por Joseph Walker; Edição de Ken Ferris e Toby Davis)