Ações sobem com decisão do Fed sobre taxa de juros em andamento

As ações dos EUA subiram na quarta-feira, depois de registrarem perdas pelo terceiro mês consecutivo, enquanto os investidores digeriam as atualizações no mercado de títulos e se preparavam para a última decisão política do Federal Reserve.

O S&P 500 (^GSPC) subiu 0,6%, enquanto o Dow Jones Industrial Average (^DJI) subiu 0,4%. Enquanto isso, o Nasdaq (^IXIC) subiu quase 0,8%.

O que mais preocupa Wall Street é a decisão da Reserva Federal sobre as taxas de juro no final da sua reunião de quarta-feira à tarde, com a expectativa geral de que os decisores políticos mantenham as taxas de juro estáveis, reservando ao mesmo tempo a opção de aumentar ainda mais as taxas, se necessário.

Os investidores examinarão a escolha das palavras no comunicado, bem como os comentários do presidente Jerome Powell, em busca de pistas sobre o pensamento do Fed sobre a trajetória futura das taxas de juros. As autoridades sublinharam que agirão com cautela para evitar uma desaceleração significativa na economia dos EUA, à medida que procuram acalmar a inflação.

Os rendimentos do Tesouro caíram, com o rendimento de 10 anos (^TNX) sendo negociado em torno de 4,8% antes da decisão do Fed. Os rendimentos caíram depois que a atualização trimestral da recuperação do Tesouro dos EUA revelou que o Tesouro venderá US$ 112 bilhões em títulos na próxima semana, aproximadamente em linha com as expectativas de Wall Street. Os investidores em ações estão a acompanhar o anúncio com mais atenção do que o habitual, dada a forma como a atualização de agosto contribuiu para o recente aumento dos rendimentos.

No que diz respeito aos dados económicos, o relatório nacional de emprego da ADP para Outubro mostrou 113.000 empregos adicionados à economia dos EUA, abaixo da estimativa de Street de 150.000.

Chegaram mais relatórios financeiros, numa temporada que até agora não conseguiu impulsionar as ações. As ações da AMD caíram depois que os resultados do designer de chips superaram as estimativas superiores e inferiores, mas ficaram aquém das expectativas do quarto trimestre. A Kraft Heinz ficou abaixo das estimativas dos analistas para as vendas do terceiro trimestre, enquanto os lucros da CVS superaram as estimativas em meio ao forte desempenho do seu negócio farmacêutico.

