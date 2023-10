O julgamento de Sam Bankman-Fried revela novos detalhes sobre como a FTX morreu

Na manhã de 6 de novembro, Nishad Singh, executivo sênior da bolsa de criptomoedas FTX, enviou uma mensagem em um bate-papo em grupo com dois de seus colegas seniores. Ele escreveu que os clientes estavam correndo para sacar dinheiro da bolsa. No último dia, eles tentaram movimentar US$ 1,25 bilhão da plataforma, e US$ 120 milhões em solicitações de saque chegaram na última hora.

Carolyn Ellison, que dirigia o fundo de hedge irmão da FTX, Alameda Research, respondeu com a imagem de um rosto triste. Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, respondeu com uma palavra: “Ufa”.

Menos de um ano depois, Bankman-Fried, 31, está sendo julgado em um tribunal federal em Manhattan, enfrentando acusações criminais de roubo de mais de US$ 8 bilhões de clientes da FTX. A empresa está falida e Singh e Ellison, ambos de 28 anos, confessaram-se culpados de fraude e testemunharam em tribunal contra o seu antigo amigo.

No julgamento, os promotores usaram esse depoimento como base para uma visão sincera do colapso meteórico da FTX – uma semana frenética em novembro que terminou em um dos maiores colapsos corporativos da história moderna. Ao longo de dezenas de horas, o governo construiu o quadro mais abrangente até agora dos últimos dias da FTX, com base em relatos de testemunhas, textos e outras comunicações. Os promotores até criaram um calendário para novembro para ajudar os jurados a acompanhar a rápida sequência de eventos.