As ações dos EUA subiram à medida que a medida de inflação preferida do Federal Reserve desacelerou

O mais recente sinal de queda da inflação está nos livros à medida que o ano chega ao fim.

Os aumentos das taxas desaceleraram no mês passado, acrescentando credibilidade à crença de que é muito provável que o Federal Reserve comece a cortar as taxas de juros já em março, disse Jamie Cox, sócio-gerente do Harris Financial Group.

“A queda da inflação está nos dados agora, e isso é muito positivo para a economia e para o mercado”, disse ele em nota na sexta-feira, após a divulgação de novos dados sobre despesas de consumo pessoal.

Mas outros especialistas expressaram cautela.

Embora as leituras da inflação continuem a apresentar uma tendência descendente, os números permanecem bem acima da meta de 2% estabelecida pela Reserva Federal. Na verdade, embora alguns observadores do mercado tenham recomendado que a Fed ajustasse o seu objectivo de inflação para reflectir as nuances da economia actual, o presidente da Fed, Jerome Powell, resistiu explicitamente a estes apelos, sublinhando repetidamente que o banco central acabará por atingir uma inflação mais elevada. .

Alex McGrath, diretor de investimentos da NorthEnd Private Wealth, disse que a leitura de 3,2% apoiava menos os cortes iminentes nas taxas de juros que o mercado estava antecipando. “Isso ganha destaque especial quando se olha para os pedidos de bens duráveis, que ficaram bem acima das expectativas”, disse ele na sexta-feira. Ele disse que se a economia não desacelerar o suficiente para eliminar completamente a inflação e o Fed começar a cortar as taxas de juros, isso poderá levar a uma nova onda de inflação.

No entanto, como disse Quincy Crosby, estrategista-chefe global da LPL Financial, em nota na sexta-feira, a taxa de 3,2% representa uma vitória para o Fed, que continua focado em restaurar a estabilidade de preços sem prejudicar o ainda saudável mercado de trabalho, que equilibra essencialmente entre dois. estados.”