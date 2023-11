O jogador do Baldur’s Gate 3 transforma um chefe do final do jogo em um companheiro com um mod inofensivo

Um jogador de Baldur’s Gate 3 chocou a comunidade ao transformar um chefe do final do jogo em um companheiro inofensivo, graças a um feitiço de chave única e um mod inofensivo.

Com a ajuda de alguns mods, você pode fazer praticamente qualquer coisa em Baldur’s Gate 3, seja transformar o cabelo dos Shadowhearts em algo um pouco mais tradicional, aumentar o tamanho do seu grupo para abrigar todos os companheiros, ou fazer um dos mais chefes poderosos no jogo seu personagem. Um animal de estimação muito questionável.

Isso é exatamente o que um jogador conseguiu, tudo com a ajuda de um feitiço e estilo chave que eles nem imaginavam que tinha o potencial de criar um grupo tão revolucionário.

Baldur’s Gate 3 quebra o jogo com Control Undead graças ao mod

Compartilhe sua descoberta no RedditUm usuário simplesmente explicou: “Então, uh… acontece que Control Undead foi capturado.” Através dele, eles compartilharam uma imagem censurada de Ansur, que muitos conhecerão como o Dracolich morto-vivo que você luta no terceiro ato de Baldur’s Gate 3.

Naturalmente, a comunidade ficou pasma, com uma pessoa explicando como isso foi “provavelmente um erro” porque o feitiço Control Undread diz “o nível do alvo deve ser inferior ao seu e não deveria funcionar com Ansur”.

Pouco depois, o postador explicou como esse controle questionável foi possível, explicando como “eu tinha mods de nível 20 habilitados e nunca pensei que isso iria contribuir aqui”.

Ansur é uma luta muito difícil para muitos e, estando no nível 17, não deve ser dominada. No entanto, com um mod fácil de nível 20 e um pouco de sorte, este jogador conseguiu obter “um animal de estimação tão fofo” na forma do mortal Dracolich.

Como explicou um usuário: “É por isso que Larian nos colocou no nível 12” porque se esta é uma possibilidade comum para os jogadores, não há como dizer quem eles serão capazes de controlar. Talvez até o próprio cérebro maior.