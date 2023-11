Especialistas em áudio estão impressionados com os novos fones de ouvido Pulse Explore para PS5

Com lançamento previsto para 6 de dezembro, esses fones de ouvido sem fio foram projetados para serem compatíveis com o console de nova geração da Sony, mas também podem ser usados ​​como fones de ouvido Bluetooth comuns. Na revisão prática, CNET Ele chama isso de “revolução” e observa que, embora seja surpreendentemente excelente para jogos, também é excepcional para ouvir música em geral.

O artigo afirma que, em termos de qualidade de som, eles competem com os fones de ouvido WF-1000XM5 da gigante japonesa, que custam cerca de US$ 300. Considerando que o suporte está vendendo os fones de ouvido Pulse Explore por cerca de US$ 200, este é um resultado surpreendente.

A análise diz: “Descobri que eles soavam cada vez mais nítidos do que os principais fones de ouvido WF-1000XM5 da Sony, com graves fortes e precisos. competir com os XM5s para ouvir música.

A análise continua explicando por que eles soam tão bem, e isso se deve ao uso de drivers magnéticos planares, que geralmente são usados ​​​​em fones de ouvido de estúdio de última geração. A análise observa que “os drivers magnéticos planares são altamente considerados por sua precisão sonora e por serem menos propensos a distorção”. “Eles normalmente são maiores do que os drivers dinâmicos padrão encontrados na maioria dos fones de ouvido e também são mais difíceis de controlar.”

Embora ela observe que os fones de ouvido são um pouco volumosos para compensar essa tecnologia, ela observa que eles são confortáveis ​​de usar. O artigo enfatiza que este é um acessório bastante básico em geral – não há cancelamento de ruído, por exemplo, e eles não conseguem detectar quando você remove os fones de ouvido – mas no geral a excelente qualidade de som parece compensar as deficiências .

E quando você considera que, há alguns anos, um par de fones de ouvido com drivers magnéticos planares era vendido por mais de US$ 1.000, parece que a Sony fez um trabalho excepcional ao reduzir o preço deste produto.

