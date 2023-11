As datas de lançamento da atualização One UI 6.0 da Samsung para dispositivos compatíveis foram reveladas

A Samsung lançou, até agora, a atualização estável do Android 14 (One UI 6.0) para a série Galaxy S23 na maioria dos principais mercados. É um teste beta da interface One UI 6.0 em vários outros telefones das séries Galaxy A, Galaxy S e Galaxy Z, e a empresa deve lançar a atualização estável do One UI 6.0 para a maioria dos telefones antes do final do ano. Mas quando exatamente começará esse lançamento para cada modelo? A empresa agora compartilhou o cronograma de lançamento do One UI 6.0 para vários dispositivos Galaxy compatíveis.

o Gerente oficial da comunidade O fórum da comunidade Samsung compartilhou o cronograma de lançamento da atualização One UI 6.0. No entanto, observe que este cronograma é apenas para o mercado europeu e as datas de lançamento provavelmente variarão para outros mercados/países ao redor do mundo. A série Galaxy S23 já recebeu a atualização, seguida pelo Galaxy A14 5G, Galaxy A34, Galaxy A54, série Galaxy S22, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5.

Você pode ver as estimativas completas do cronograma de lançamento abaixo.

Semana 43

Galáxia S23: 30/10/2023 [Released]

30/10/2023 [Released] Galáxia S23+: 30/10/2023 [Released]

30/10/2023 [Released] Galaxy S23 Ultra: 30/10/2023 [Released]

Semana 45

Galáxia A14 5G:

hesitante Galáxia A34: 13/11/2023

13/11/2023 Galáxia A54: 13/11/2023

13/11/2023 Galáxia S22: 15/11/2023

15/11/2023 Galáxia S22+: 15/11/2023

15/11/2023 Galaxy S22 Ultra: 15/11/2023

15/11/2023 Galaxy S23FE: 20/11/2023

20/11/2023 Galáxia Z Flip 5: 13/11/2023

13/11/2023 Galaxy Z Dobra 5: 13/11/2023

Semana 46

Galáxia A13 5G: 20/11/2023

20/11/2023 Galáxia A33 5G: 20/11/2023

20/11/2023 Galáxia A52: 27/11/2023

27/11/2023 Galaxy A52s 5G: 27/11/2023

27/11/2023 Galáxia A53 5G: 20/11/2023

20/11/2023 Galáxia A72: 30/11/2023

30/11/2023 Galáxia S21: 20/11/2023

20/11/2023 Galáxia S21+: 20/11/2023

20/11/2023 Galaxy S21 Ultra: 20/11/2023

20/11/2023 Galaxy S21FE: 24/11/2023

24/11/2023 Galáxia Z Flip 4: 20/11/2023

20/11/2023 Galaxy Z Dobra 4: 20/11/2023

Semana 47

Galáxia A13: 27/11/2023

27/11/2023 Galáxia A14: Data não especificada

Data não especificada Galáxia A23 5G: 27/11/2023

27/11/2023 Galáxia A25 5G: 01.12.2023

01.12.2023 Galáxia A52 5G: Data não especificada

Data não especificada Galaxy Tab A7 Lite: Data não especificada

Data não especificada Galáxia Z Flip 3: 27/11/2023

27/11/2023 Galáxia Z Dobra 3: 27/11/2023

Galáxia Xcover 5: 12.08.2023

Galáxia A05s: Data não especificada

O Galaxy A13 5G, Galaxy A33, Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A72, série Galaxy S21, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4 provavelmente receberão a atualização estável One UI 6.0 na 46ª semana deste ano. Na semana 47, o Galaxy A13, Galaxy A14, Galaxy A23 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3 deverão receber a atualização One UI 6.0.

O Galaxy A04s provavelmente receberá a atualização do Android 14 na semana 47 deste ano, enquanto o Galaxy Observe que essas datas são apenas estimativas para a Europa e as datas reais de lançamento podem e irão variar entre mercados e países.

Obrigado pelo conselho, Federico Lombardo!