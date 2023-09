Qualcomm fornecerá chips 5G à Apple até 2026 sob um novo acordo

11 de setembro (Reuters) – A Qualcomm Inc (QCOM.O) disse na segunda-feira que assinou um acordo com a Apple Inc (AAPL.O) para fornecer chips 5G até pelo menos 2026, enquanto a fabricante do iPhone enfrenta desafios crescentes na China e parece. .. para fortalecer suas cadeias de abastecimento em outros lugares.

O acordo estende um relacionamento multibilionário com a Qualcomm em pelo menos três anos além do esperado e indica que a Apple não tem pressa em produzir seu próprio modem, apesar de mover todos os seus computadores para processar chips de seu próprio design.

As ações da Qualcomm subiram 4% nas negociações do início da tarde. A empresa é líder no desenvolvimento de chips de modem que conectam telefones a redes de dados móveis. As ações da Apple subiram 0,5%.

A Qualcomm, com sede em San Diego, Califórnia, assinou anteriormente um acordo de fornecimento de chips com a Apple em 2019, depois que as duas empresas resolveram uma longa batalha legal.

Esse acordo de fornecimento expira este ano, o que significa que os iPhones que a Apple deverá anunciar na terça-feira serão os últimos telefones a estrear sob o acordo.

Pelo acordo anunciado na segunda-feira, a Qualcomm disse que forneceria à Apple chips para telefones que lançará todos os anos até 2026. A Qualcomm não revelou o valor do acordo, dizendo apenas que os termos eram “semelhantes” ao acordo anterior.

A Apple não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Em uma nota de pesquisa datada de 3 de agosto, analistas do UBS estimaram que a Qualcomm vendeu US$ 7,26 bilhões em chips para a Apple em 2022.

A Qualcomm também disse que o acordo de licenciamento de patentes assinado com a Apple em 2019 continua em vigor. O acordo expira em 2025, mas as empresas têm a opção de estendê-lo por dois anos.

“À medida que a Apple enfrenta desafios crescentes na China, o fortalecimento das suas cadeias de abastecimento noutros lugares é uma prioridade, e a empresa parece estar a recuar ou pelo menos a adiar os seus planos de avançar sozinha em mais áreas com a sua própria produção de chips”, disse Susannah Streeter. Chefe de Finanças e Mercados da Hargreaves Lansdowne.

A Apple está trabalhando em sua própria tecnologia de modem e gastou US$ 1 bilhão para comprar a unidade de modem da Intel (INTC.O) em 2019. A Apple não informou com que rapidez planeja aumentar o uso de seus próprios chips.

A Qualcomm disse na segunda-feira que suas projeções financeiras pressupõem que apenas um quinto dos iPhones da Apple usarão seus chips até 2026.

No entanto, a Qualcomm fez previsões semelhantes para os seus negócios com a Apple em 2021, que se revelaram muito conservadoras, uma vez que os modelos do iPhone 14 do ano passado foram todos lançados com modems Qualcomm.

No ano passado, Akash Palkhiwala, diretor financeiro da Qualcomm, atualizou sua previsão para 2.023 iPhones a serem lançados esta semana, dizendo que esperava que a “grande maioria” deles incluísse modems Qualcomm.

Reportagem de Stephen Nelis em São Francisco; (Reportagem adicional de Yuvraj Malik em Bengaluru – Preparado por Mohammed para o Boletim Árabe) Edição de Miral Fahmy, David Holmes e Richard Chang

