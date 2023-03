O Smash Bros. do WB fecha até 2024 sem reembolso

Hoje, a Warner Bros. Games e Player First anunciaram que MultiVersus O beta aberto será encerrado em 90 dias. A editora e os desenvolvedores prometem que o jogo retornará no “início de 2024”. Enquanto isso, os jogadores não poderão jogar online e nenhuma nova atualização será lançada. E uma má notícia para os jogadores que investiram dinheiro no jogo, a WB Games não tem planos atuais de oferecer reembolso.

Lançado em julho de 2022E MultiVersus Eu saí do portão quente, Tornou-se um dos jogos mais populares no Steam. Jogue lutador de plataforma como muito Smash Bros.mas em vez de personagens clássicos da Nintendo, um estranho grupo de lutadores do IP de propriedade da WB apareceu, como Shaggy de Scooby DooSuperman da DC Comics, e Pernalonga dos Looney Tunes. Os jogadores gostaram do lutador free-to-play e elogiaram o cross-play e o combate. Mas nos meses seguintes, muitos reclamaram da falta de atualizações e de novos personagens. Desde o mês passado, A maior parte da audiência do jogo no PC desapareceu. Agora, as pessoas por trás do jogo estão guardando tudo até o próximo ano em um esforço para, como dizem, tornar o jogo melhor “da maneira certa”.

em Postado no site oficial do jogoco-fundador da Player First Games e MultiVersus O diretor Tony Huynh explicou por que a equipe fechou o beta aberto em 25 de junho, dizendo que, embora fosse uma “importante oportunidade de aprendizado” para o estúdio e um “trampolim” para a próxima “fase” do lutador F2P, “ainda há um muito trabalho a fazer.”

Como resultado, temos uma visão mais clara do que precisamos focar, especificamente o ritmo do novo conteúdo de personagem, mapas e modos para dar a você mais maneiras de aproveitar o jogo, juntamente com o código de grade atualizado e mais melhorias no matchmaking. Também iremos reformular o sistema de progressão com base no seu feedback e procurando novas maneiras de se conectar com seus amigos no jogo.

Para fazer isso da maneira certa, vamos fechar o MultiVersus Beta aberto em 25 de junho de 2023. Como parte desse processo, pausaremos as atualizações e desligaremos o jogo enquanto nos preparamos para o lançamento MultiVersusque visamos no início de 2024.

Durante esse período de inatividade prolongado, nem todos os modos e recursos de jogo estarão disponíveis online. Os jogadores também terão acesso offline limitado à sala de treinamento do jogo e às partidas locais. Em outra parte do post, As instruções confirmam que MultiVersus Ele será completamente removido das lojas digitais em 4 de abril. A moeda premium também será removida do jogo durante esse bloqueio prolongado.

Esta última parte é digna de nota. Este era um jogo que vendia pacotes de fundadores e moeda do jogo. Ele tinha uma grande loja de cosméticos e excelentes cartas de batalha. E todo esse conteúdo será virtualmente inútil quando acabar MultiVersusServidores fechados em junho. Em suas perguntas frequentes, WB e os desenvolvedores deixaram claro que não haverá reembolso, afirmando que os reembolsos não estarão disponíveis “como resultado do encerramento do Open Beta”. No entanto, todo o progresso e conteúdo serão transferidos para MultiVersus Quando ele voltar no próximo ano.

Compreensivelmente, as primeiras reações a esta notícia foram negativas, com jogadores exigindo reembolso e se perguntando por que o hiato foi tão longo. Alguns também consideram que o jogo pode não voltar. No entanto, pelo menos por enquanto, os desenvolvedores estão por trás MultiVersus Ele vai voltar no início de 2024, eles insistem. Vamos esperar para ver.