O inventor do protocolo NTP, que marca a hora em bilhões de dispositivos, morreu aos 85 anos

Na quinta-feira, o pioneiro da Internet Vint Surf Anunciar Que o Dr. David L. Mills é um inventor Protocolo de horário de rede (NTP), faleceu pacificamente aos 85 anos em 17 de janeiro de 2024. O anúncio veio em uma postagem na lista de discussão da Internet Society depois que a filha de Mills Cerf, Lee, me informou da morte de David.

“Foi um elemento icônico dos primórdios da Internet”, escreveu Cerf.

Dr. Mills criou o Network Time Protocol (NTP) em 1985 para enfrentar um desafio crítico no mundo da Internet: sincronizar o tempo entre diferentes sistemas de computadores e redes. Num ambiente digital onde computadores e servidores estão localizados em todo o mundo, cada um com o seu próprio relógio interno, existe uma grande necessidade de um sistema padronizado e preciso para medir o tempo.

O NTP fornece a solução, permitindo que os relógios dos computadores na rede sejam sincronizados com uma fonte de horário comum. Essa sincronização é vital para tudo, desde a integridade dos dados até a segurança da rede. Por exemplo, o NTP mantém a precisão dos carimbos de data e hora das transações financeiras da rede e garante carimbos de data e hora precisos e sincronizados para registrar e monitorar atividades de rede.

Na década de 1970, durante seu trabalho na Comsat Em conjunto com a ARPANET (precursora da Internet), Mills identificou pela primeira vez a necessidade de tempo síncrono nas redes de computadores. Sua solução fez com que os computadores sintonizassem em dezenas de milissegundos. NTP está agora trabalhando em Bilhões de dispositivos Em todo o mundo, a coordenação do tempo em todos os continentes tornou-se uma pedra angular da infraestrutura digital moderna.

Conforme detalhado em Excelente Perfil nova-iorquino de 2022 Por Nate Hopper Mills enfrentou desafios significativos na manutenção e evolução do protocolo, especialmente à medida que a Internet crescia em tamanho e complexidade. Seu trabalho destacou o papel frequentemente subestimado dos principais desenvolvedores de software de código aberto (um tópico bem explorado no quadrinhos xkcd 2020). Mills nasceu com glaucoma e perdeu a visão, ficando completamente cego. Devido a dificuldades de visão, Mills entregou o controle do protocolo para… Harlan Steen Na década de 2000.

Além de seu trabalho no NTP, Mills também inventou o primeiro “Roteador Fuzzball“EU NSFNET (um dos primeiros roteadores modernos, baseado no computador DEC PDP-11), criou um dos roteadores Primeira implementação Do FTP, inspirou a criação de “pingarEle desempenhou um papel importante na engenharia da Internet como o primeiro presidente da Força-Tarefa de Engenharia da Internet.

Mills tornou-se amplamente conhecido por seu trabalho Membro da Associação de Máquinas de Computação em 1999 e o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos em 2002, além de receber o Prêmio IEEE Internet Em 2013, por suas contribuições aos protocolos de rede e cronometragem no desenvolvimento da Internet.

Mills recebeu seu doutorado em ciências da computação e da comunicação pela Universidade de Michigan em 1971. Na época de sua morte, Mills era um cientista Professor Emérito na Universidade de Delaware, tendo se aposentado em 2008, depois de lecionar lá por 22 anos.