A Sony agora está usando o adesivo do PlayStation PC para jogos de PC

Os jogos do Sony PlayStation agora são publicados no Steam pela PlayStation PC LLC em vez do PlayStation Mobile. Adesivos de fórum e resetar Notei a mudança ontem, e parece que o PlayStation PC estava muito Formado no início deste ano. Isso pode significar que veremos a Sony usar mais marcas de PlayStation PC no futuro.

A Sony expandiu gradualmente sua presença em PCs no ano passado, então Horizon Zero Dawn Ele chegou ao Steam em agosto de 2020, seguido por Dias passados em fevereiro. Sony também traz Deus da guerra no computador em 14 de janeiro e remasterizado Desconhecido: The Legacy of Thieves Em algum momento de 2022.

O chefe do PlayStation Studios da Sony, Hermen Hulst, revelou em junho que a Sony ainda está em um estágio inicial em seus planos para PC. Holst disse em Postagem do blog do PlayStation. “Mas apreciamos os amantes de jogos para PC e continuaremos a olhar para os momentos adequados para iniciar cada jogo.”

O CEO da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, descreveu anteriormente a promoção dos jogos para PC da Sony como uma decisão fácil para a empresa. Ryan disse em reunião com GQ no início deste ano. “O custo de fazer jogos aumenta a cada ciclo, conforme o padrão IP fica melhor. Além disso, está ficando mais fácil para os proprietários de outros consoles disponibilizá-lo. Portanto, é uma decisão bastante simples para nós.”