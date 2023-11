Sony anuncia a versão modificada de The Last of Us Part II para PS5

A maior novidade parece ser um “modo de sobrevivência roguelike” chamado “No Return”, que é “projetado para permitir que os jogadores provem seu valor em encontros e testes aleatórios”. o O último de nós, parte dois “O combate é uma experiência nova”, disse Jonathan Dornbusch da Naughty Dog no anúncio do blog. Você poderá jogar como alguns novos personagens e trabalhar em “vários combates e encontros furtivos que o colocarão contra uma série de inimigos, com reviravoltas únicas que podem adicionar novos fatores inesperados a qualquer encontro”.

Quanto às melhorias técnicas, Dornbush diz que o jogo oferece saída 4K nativa no modo de resolução, upscaling de 1440p para 4K no modo de desempenho e, se você estiver usando uma TV compatível com VRR, há uma opção para desbloquear a taxa de quadros. Você também pode esperar tempos de carregamento aprimorados e recursos DualSense, como feedback tátil e gatilhos adaptativos.

Além do novo modo roguelike, há também um novo modo de guitarra gratuito com instrumentos desbloqueáveis, a capacidade de experimentar alguns níveis inacabados que foram cortados do jogo original, comentários do desenvolvedor sobre esses níveis cortados e cenas importantes da campanha, e um modo de estimulação.

Se você já tem O último de nós, parte dois No PS4, você pode atualizar para a edição digital do Remasterizado Por $ 10. Você também pode transferir seu histórico do original para Remasterizado.

Infelizmente, a segunda temporada da HBO é excelente O último de nós A adaptação pode estar muito distante – enquanto isso, pelo menos você pode continuar Remasterizado Para atualizar algumas das histórias que podemos ver.

“Viciado em TV certificado. Ninja zumbi irritantemente humilde. Defensor do café. Especialista em web. Solucionador de problemas.” READ Comparação Starfield mostra downgrade em comparação com 2022 beta, melhorando a iluminação