O Google explica por que o scanner de impressão digital Pixel 6 às vezes fica lento

Todos os telefones carro-chefe e topo de linha hoje em dia vêm com um leitor de impressão digital. O Google foi o único OEM que continuou usando o bom e velho leitor capacitivo de impressão digital em seus smartphones. Mas isso finalmente mudou com Pixel 6 Series, que vem com um leitor de impressão digital. No entanto, nas últimas semanas, vimos várias reclamações de usuários de que o scanner de impressão digital no Pixel 6/6 Pro é um pouco mais lento e às vezes não confiável. O Google agora esclarece por que o sensor às vezes fica lento.

Em resposta a um tweet de um usuário do Pixel 6 reclamando do desempenho não confiável do leitor de impressão digital, o Google revelou que o leitor de impressão digital do Pixel 6 usa algoritmos de segurança avançados, que às vezes podem causar atrasos ou exigir um contato mais direto com o sensor.

Lamentamos o inconveniente. O sensor de impressão digital do Pixel 6 usa algoritmos de segurança aprimorados. Em alguns casos, essas proteções adicionais podem demorar mais para verificar ou exigir um contato mais direto com o sensor. Experimente as etapas de solução de problemas: https://t.co/uTbifE5Uyo. Obrigado. ^ Levi Feito pelo Google (madebygoogle) 6 de novembro de 2021

O Google não confirmou se vai lançar uma correção de software para resolver o desempenho inferior do leitor de impressão digital. No entanto, como relatamos na semana passada, há uma maneira fácil de fazer isso Acelere o lento scanner sob a tela do Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Tudo que você precisa fazer é ir para Configurações> Tela E alterne uma configuração chamada “Aumentar a sensibilidade ao toque”. Vários usuários relataram que habilitar essa configuração definitivamente melhorou o leitor de impressão digital. Como o Google explica em um arquivo Página de suporte do Pixel 6, o scanner pode não funcionar como esperado sob a forte luz do sol ao ar livre, quando protetores de tela casuais são usados ​​ou se a tela tiver manchas.

No início deste mês, o Google lançou um arquivo Ferramenta de calibração do sensor de impressão digital Para a série Pixel 6. A ferramenta permite que os proprietários do Pixel 6 recalibrem o leitor de impressão digital após a substituição da tela.