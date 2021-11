Mesas completas e acessórios mais baratos para a Black Friday

Existem inúmeras marcas que fazem mesas de pé, mas a Fully faz alguns dos melhores. E agora, até 30 de novembro, um dia após a Internet segunda-feira, Você pode obter 15% de desconto em cada item disponível em sua loja online. Isso inclui mesas de pé Jarvis e acessórios úteis que você pode precisar com uma, como um braço de monitor, Tampas de ilhós energizadas que fornecem plugues adicionais e portas de carregamento USB, e mais. Essas ofertas não mudam completamente o fato de que ainda são produtos caros, mas se você tem um escritório em casa, pode subir alguns degraus na escada confortável aproveitando as vantagens dessas ofertas.

Se você está procurando um tampo de mesa de madeira real para o seu escritório, em vez do MDF menos durável, Jarvis Fixed Desk with Bamboo Top começa em US $ 484 Em vez de $ 569. O custo aumenta a partir daí dependendo do tamanho da mesa que você deseja, junto com muitas outras personalizações que fazem o preço subir.

Não revisamos os escritórios permanentes em A beira, mas O escritório da Fully’s Jarvis foi mencionado muitas vezes Por alguns de nós aqui (incluindo eu).



Mesa JARVIS Bamboo Standing Esta mesa de bambu inclui uma estrutura robusta e um teclado programável para controlar sua altura. Pode levantar até 350 libras e atingir uma altura máxima de 50 polegadas. Ele vem com garantia de desktop de cinco anos e garantia de 15 anos para componentes de estrutura de desktop.

Faça escrivaninhas totalmente menos caras também, como a escrivaninha de pé laminado Remi, Que agora custa $ 390 Em vez de $ 459. A empresa também está criando vários escritórios de altura fixa, que estão registrando uma queda de 15% nos preços no momento.

Quer queira ir para o escritório ou não, os acessórios Fully são compatíveis com mais do que as suas próprias criações. Para as pessoas que estão de pé na mesa, um arquivo O tapete anti-fadiga de topo torna isso menos estressante. Normalmente $ 99, custa $ 84. o A mini versão custa $ 67.

Pode ser outro ótimo complemento para o seu espaço de trabalho Braço de monitoramento Jarvis completo que você instala em sua mesa. Possui uma ampla gama de movimentos, permitindo até que sua tela role para o lado se você preferir orientar a configuração dessa forma. Normalmente $ 129, agora custa $ 110.



Braço de monitoramento Jarvis completo Instale este braço do monitor em uma das três cores para afastar o monitor da mesa e colocá-lo em um local mais conveniente para a sua postura. Parece ótimo e oferece mais espaço para escritórios.