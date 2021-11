New Horizons terá seu próprio evento Black Friday

No caso de você de alguma forma ter perdido, Atualização grátis moderna NS Animal Crossing: New Horizons Ele adicionou um monte de conteúdo ao popular videogame. A lista de novos conteúdos é muito longa para quebrar completamente, mas a atualização trouxe uma atualização do museu com Brewster, Gyroids e muito mais. E isso não é nem mesmo DLC pago, feliz lar paraíso. E parece que ainda há mais para descobrir, conforme os jogadores descobrem o que parece ser o próximo evento da Black Friday no jogo.

Como Detalhado por Nintendo Life, um novo evento chamado “Nook Friday” que os jogadores descobriram ao jogar com datas no Nintendo Switch para viajar no tempo e ver o que está acontecendo no videogame em uma determinada data. Aparentemente, o Nook Friday começará em 26 de novembro e durará até 30 de novembro, refletindo as vendas reais da Black Friday, oferecendo descontos na loja do jogo.

De acordo com o relatório, os itens estarão disponíveis com 30% de desconto. No entanto, não há garantia de que qualquer item específico estará disponível durante esse período. Como essa informação vem de pessoas que mexem com datas nos consoles, também existe a possibilidade de que outros aspectos do evento não sejam imediatamente óbvios. Seja qual for o caso, o Nook Friday parece real e deve acontecer a partir de 26 de novembro.

Como mencionado acima, a última grande atualização gratuita para Animal Crossing: New Horizons Ao lado de feliz lar paraíso Ambos os DLC estão agora disponíveis. geralmente, Animal Crossing: New Horizons O mesmo está disponível atualmente para o Nintendo Switch. Continua a receber novas atualizações com pouca frequência, embora a maioria delas tenham sido itens sazonais e semelhantes apenas no passado recente. Você pode checar Toda a nossa cobertura anterior da franquia Animal Crossing está aqui.

Você está animado com o novo evento do Nook Friday em Animal Crossing: New Horizons? Você tem jogado videogame após a nova atualização e o lançamento do DLC? Conte-nos nos comentários ou sinta-se à vontade para entrar em contato comigo e enviar um email diretamente no Twitter em Tweet incorporar Falando sobre todas as coisas de jogos!