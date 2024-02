O GM do White Sox, Chris Getz, faz uma declaração ousada – NBC Sports Chicago

À medida que a temporada da MLB termina, os White Sox tornam-se cada vez mais expressivos sobre seus planos para a grande peça comercial Dylan Cease.

Em novembro, relatórios internos indicaram que havia 90% de chance de a moeda inicial ser negociada até o dia da abertura. Agora, com arremessadores e apanhadores se reportando ao treinamento de primavera na quarta-feira, o gerente geral do White Sox, Chris Getz, deixou claro que não tem problemas em manter a resistência no futuro próximo.

“Neste ponto, Dylan Cease, espero que ele seja nosso titular no Dia de Abertura”, disse Getz aos repórteres em uma sessão Zoom na segunda-feira. “Ele teve um período de entressafra fantástico. Tenho mantido contato com ele regularmente, sei que seu nome tem sido divulgado com possíveis negócios e, sem surpresa, isso não o afetou. Ele é muito profissional.” [and] Apenas concentre-se na tarefa em questão. “Portanto, estou ansioso para vê-lo em alguns dias e definitivamente sinto que ele está em uma boa posição para ter um ano excelente.”

Desde janeiro, a palavra na MLB tem sido que os White Sox estão pedindo “sol e lua” pelo ás destro, com a ESPN relatando que Cease provavelmente permanecerá no lado canhoto até o prazo final de negociação.

“Não há pressão sobre eles para reduzir o preço pedido”, disse um executivo a Buster Olney, da ESPN. “Eles conseguirão o que desejam no prazo (de negociação).”

O próprio Getz deixou claro que não mudará o preço.

“Quando você tem alguém como Dylan, pare [caliber] A forma como ele se prepara, o estilo de vida que leva, o humor equilibrado com que trabalha e, obviamente, o talento e outras coisas, são coisas raras. Getz disse domingo na MLB Network Radio. “…Eu acredito fortemente em Dylan Cease. Estou muito confortável indo para o treinamento de primavera, para a temporada com Dylan.”

Apesar de seu desempenho nada estelar em 2023, Cease provou seu valor em 2022, apresentando desempenhos quase perfeitos durante toda a temporada. Ele lançou quase 200 entradas, mantendo uma ERA de 2,20 durante suas partidas. Ele também eliminou 227 rebatedores naquela temporada.

“Tenho que ter em mente a saúde da organização e, se quiser [a trade] “É algo que temos que fazer para nos tornarmos melhores no curto e no longo prazo, e acho que você deve levar isso fortemente em consideração”, disse Getz. “…As equipes ainda estão ligando. Eles ainda estão tentando chegar a um acordo que seja adequado a ambos os lados.

“Se houver uma correspondência em algum lugar, nós faremos isso.”

