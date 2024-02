49ers elogiam Brock Purdy e lamentam erros caros no Super Bowl

Dinastia cimentada: Mahomes, Kelce e Reid garantem legado com vitória no Super Bowl 58 Com a vitória sobre o 49ers no Super Bowl 58, o Kansas City Chiefs está agora no status de dinastia depois de conquistar seu terceiro título em 5 anos.

LAS VEGAS – Apesar de terminar a temporada sem atingir seu objetivo, o… São Francisco 49ers No grande palco eles provaram que são uma mina de ouro de talentos.

Eles perderam o Super Bowl 58 para Chefes de Kansas City 25-22 no domingo, apenas no segundo jogo da prorrogação na história do Super Bowl. Os 49ers dominaram a temporada regular a ponto de terem nove Pro Bowlers, o melhor da liga, cinco dos quais representam seu ataque potente. Algumas das unidades têm muitos nomes familiares como o quarterback Brock Purdy, o running back Christian McCaffrey, os wide receivers Deebo Samuel e Brandon Aiyuk, o left tackle Trent Williams e o tight end George Kittle.

A estrela da noite de São Francisco no primeiro Super Bowl de Las Vegas não foi uma delas. O wide receiver Jauan Jennings se tornou o segundo jogador na história do Super Bowl a marcar um touchdown de passe (uma manobra de McCaffrey) e pegar um (um arremesso de Purdy, onde ele derrubou dois defensores após a recepção). Nick Foles também fez isso quando o Philadelphia Eagles venceu o Super Bowl 52.

“Eu estava pronto quando meu número foi chamado”, disse Jennings, que estava Ele foi classificado como o 5º quarterback do país ao sair do ensino médio… Foi uma sensação ótima”, disse ele após o jogo. … Para fazer essa jogada, penso apenas no meu treinador de zagueiro do colégio. Eu sei que ele está muito orgulhoso agora. Cara, pensei que íamos ganhar.

Embora Purdy seja conhecido como Sr. Irrelevante porque foi a última escolha no Draft de 2022 da NFL, Jennings também foi selecionado na sétima rodada com a 217ª escolha há dois anos. Ambos mostram seus talentos na grande partida.

“Juan é um jogador inacreditável”, disse o linebacker Kyle Goscheck à mídia. “Ele fez um jogo tão importante. E eu adoro sua mentalidade. Ele está sempre pronto para se apresentar e fazer grandes jogadas em grandes situações e é um cara com quem podemos contar.”

“É inacreditável”, disse McCaffrey. “Ele é muito talentoso, mas joga com muito coração.”

Os 49ers também prestaram homenagem a Purdy, que disputou seu primeiro Super Bowl. Ele se tornou uma sensação nacional no ano passado, quando assumiu o cargo de quarterback titular e levou o time ao campeonato da NFC. Entre seus fãs está o campeão aposentado do Super Bowl, Drew Brees.

Em seu Super Bowl, Purdy acertou 23 de 38 para 255 jardas e lançou o touchdown para Jennings. Ele abriu a temporada com cinco jogos seguidos sem interceptação e voltou a proteger a bola na disputa do título.

“Achei que ele fez um ótimo trabalho”, disse Kittle. “Apenas o jogo inteiro, não assisti fita nem nada parecido, mas Brock parecia natural. Entregando a bola quando precisava, colocando-a em uma cobertura apertada, achei que Brock fez um ótimo jogo.

“Ele foi fantástico. Ele fez tudo o que era necessário para vencer o jogo”, disse o linebacker Fred Warner. “Tivemos algumas chances antes do final do jogo, obviamente na prorrogação para dar à defesa a chance de sair e finalizar o jogo. jogo e não fizemos isso.”

Outro aspecto que pode contribuir para o sucesso de São Francisco é a responsabilidade. Como Warner tomando posse da defesa, permitindo que Patrick Mahomes lançasse a bola da vitória para Mecole Hardman. A corrida contou com duas conversões de terceira descida e duas conversões de quarta para 1 quando Travis Kelce entrou correndo e Mahomes fingiu uma transferência para Isiah Pacheco, depois correu para frente para mover as correntes.

McCaffrey perdeu a bola na primeira tacada do jogo. Ele terminou com 22 corridas para 80 jardas e pegou todos os oito passes lançados para ele, incluindo a pontuação de Jennings, mas a virada permaneceu com ele.

“Feridas autoinfligidas”, disse ele. “Você não pode tocar na bola no primeiro round, você tem que somar pontos.”

Purdy também se olhou no espelho para ver seu próprio papel na perda.

“Tenho que ser melhor em termos de liderança, de como lidar com as coisas no grupo e de dizer a eles o que esperar”, disse ele.

Os 49ers mostraram que podem lidar com as adversidades nesta temporada. Houve um período em que Samuel, Williams e o astro linebacker Dre Greenlaw ficaram feridos. San Francisco perdeu três jogos consecutivos. Greenlaw machucou o tendão de Aquiles no Super Bowl e sua ausência foi sentida pela equipe.

“Eu estava enjoado”, disse Warner. “Ainda estou doente, vejo-o no intervalo e choro porque sinto muita dor por ele.

Embora muitos jogadores tenham dito que não conseguem refletir sobre a temporada ou ter expectativas para o próximo ano, McCaffrey disse que sua mentalidade permanece a mesma.

“Estou sempre animado”, disse ele. “No momento, dói, mas cara, essa vida é uma merda. Coisas ruins acontecem, é tudo uma questão de como você reage.”