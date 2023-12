O aumento da dívida da China leva a Moody’s a reduzir as suas perspetivas de crédito

O Ministério das Finanças chinês rejeitou os argumentos da Moody’s. Embora as receitas dos governos locais provenientes da venda de terrenos tenham diminuído, disse ela, os próprios governos também estão a gastar menos para compensar os residentes cujas casas foram demolidas para dar lugar a novos edifícios. O ministério sublinhou também que a economia chinesa continua a desfrutar de um grande impulso.

A China não é a única a receber as preocupações da Moody’s. A agência reduziu a sua perspectiva de crédito para os Estados Unidos para negativa no mês passado, ao mesmo tempo que reafirmou a classificação máxima do país de AAA.

A dívida total na China é agora mais elevada em relação ao tamanho da sua economia do que nos Estados Unidos.

A classificação de crédito da China foi rebaixada pela última vez em 2017 pela Moody’s e pela Standard & Poor’s. Mais recentemente, a Standard & Poor’s manifestou menos preocupação do que a Moody’s relativamente à economia chinesa. Várias horas antes do anúncio da Moody’s na terça-feira, a Standard & Poor’s disse acreditar que a China poderia evitar uma repetição da “década perdida” de fraca actividade económica no Japão, após o declínio do mercado imobiliário no início da década de 1990.

A Fitch Ratings disse à Bloomberg TV no início deste ano que poderia reconsiderar a classificação de crédito dos títulos soberanos da China, mas recentemente afirmou essa classificação com uma perspectiva estável.