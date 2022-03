O gás custava em média US$ 3,76 em Wake County, proprietários de empresas preocupados :: WRAL.com

Na sexta-feira, a AAA informou que o preço médio de um galão de gasolina no condado de Wake é de US$ 3,76, acima da média estadual de US$ 3,74, mas abaixo da média nacional de US$ 3,84.

O aumento dos preços da gasolina continua a pressionar as pessoas no Triângulo – especialmente os profissionais que dirigem para ganhar a vida.

Motoristas de caminhão, táxi e entrega de comida dizem ao WRAL News que o aumento de preço pode ser um golpe para os profissionais cujos negócios funcionam com gasolina.

Especialistas dizem que os preços podem subir ainda mais se as tensões persistirem entre a Ucrânia e a Rússia, a principal fonte de combustível.

Jose Guzman, proprietário da Guzman Moving and Storage em Raleigh, disse que sabe quanto tempo passa na estrada.

Os altos preços da gasolina tornam difícil para ele administrar seu trabalho. A maior parte de seu trabalho vem de dentro do Triângulo, mas uma viagem fora do mercado para Greensboro foi um grande teste de realidade.

“Foi quando os preços da gasolina me afetaram, apenas chegar lá nos custaria combustível, como US$ 200, o que é ridículo”, disse ele.

Guzman quer compensar os custos sem ter que aumentar os preços para seus clientes.

“Tentamos ser o mais eficientes possível… provavelmente não trazemos os caminhões maiores de uma só vez, então não temos que fazer várias viagens em nenhum trabalho… eles podem realmente nos comer lá em cima, ” ele disse.

Entre quarta e quinta-feira, os preços da gasolina subiram cerca de 40 centavos em alguns postos de gasolina locais.

Os preços do gás estão em alta há mais de uma semana, mas esse pode ser o maior aumento até agora.

Na estação Circle K na Lake Boone Trail, a gasolina custava US$ 3,79 por galão na quinta-feira. Na quarta-feira, foi de US$ 3,42.

De acordo com a AAA, o preço médio do gás no Rally subiu 10 centavos desde quarta-feira, e os preços do petróleo ainda estão subindo.

Durante seu discurso sobre o Estado da União, o presidente Joe Biden disse que os Estados Unidos estão tomando medidas para liberar petróleo das reservas na esperança de aliviar os aumentos na bomba.

Os preços do petróleo estão em seus níveis mais altos em mais de uma década. O preço médio do gás em Raleigh na quarta-feira subiu para US$ 3,58 o galão. Há uma semana, o preço médio do gás em Raleigh era de $ 3,47

Na quarta-feira, os preços do petróleo bruto chegaram a US$ 111 o barril, o maior em mais de uma década.

Impacto dos altos preços do gás nas pequenas empresas

Os preços mais altos nas bombas afetam quase todo mundo, mas trazem um grande golpe para as empresas movidas a gás. A WRAL News conversou com motoristas e proprietários de pequenas empresas que disseram que tiveram que fazer algumas escolhas difíceis à medida que os preços da gasolina dispararam.

“Talvez devêssemos reduzir os dias de trabalho”, disse James Hayes, um pequeno empresário. “Mas, novamente, você sabe, você troca uma coisa por outra. Então você não ganha dinheiro, mas você não gasta dinheiro, então você fica em um nível constante, mas você pode fazer isso por um longo tempo porque você tem que pagar as contas”.

Clarence Green, o motorista do DoorDash, passa até quatro horas por dia entregando comida.

“Os preços do gás são ridículos”, disse ele. “Eu tenho que fazer isso acontecer algum tempo, de alguma forma, de alguma forma. Estou determinado.”

Encontre os preços mais baixos do gás em sua área com o WRAL Fuel Tracker.