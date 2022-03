A tão esperada fábrica da gigante alemã Tesla recebe luz verde condicional

A fábrica de Gruenheide da Tesla é o primeiro negócio de grande escala da Europa

Objeções à aprovação podem ser apresentadas no próximo mês

Tesla quer provar que cumpre as condições nas próximas duas semanas

Potsdam, Alemanha, 4 de março (Reuters) – Tesla Corporation (TSLA.O) O estado de Brandemburgo recebeu aprovação condicional para sua gigante fábrica alemã perto de Berlim na sexta-feira, encerrando meses de atrasos na construção da fábrica histórica de 5 bilhões de euros (US$ 5,5 bilhões).

A enorme fábrica, que é crucial para as ambições do CEO da Tesla, Elon Musk, de conquistar a líder do mercado europeu Volkswagen (VOWG_p.DE)Era para abrir no verão passado.

A maior montadora da Alemanha tem vantagem na Europa, com 25% das vendas de veículos elétricos (EV) contra 13% da Tesla.

O primeiro-ministro do estado de Brandemburgo, Dietmar Wiedek, disse em uma coletiva de imprensa que o desenvolvimento representa um “grande passo para o futuro”, acrescentando que a fábrica da Tesla seria um importante motor industrial e tecnológico para a Alemanha e a região.

Os sindicatos disseram no mês passado que cerca de 2.600 dos 12.000 trabalhadores esperados da fábrica foram contratados até agora, e a Tesla está conversando com vários fornecedores de peças na região para obter o máximo localmente possível, reduzindo os tempos de espera e custos.

Em um sinal da concorrência acirrada que a Tesla enfrenta, a Volkswagen disse na sexta-feira que gastaria cerca de 2 bilhões de euros em uma nova fábrica perto de sua sede em Wolfsburg para fazer o Trinity, o primeiro de uma nova geração de carros elétricos para a montadora alemã, definido para começar a construção.No próximo ano.

A licença de construção condicional de 536 páginas de sexta-feira para a Tesla não significa que a pioneira dos carros elétricos nos EUA possa iniciar a produção imediatamente. Deve primeiro demonstrar que atende a várias condições, incluindo o uso da água e o controle da poluição do ar.

Só então a Tesla obterá sua tão esperada licença de operação e já começará a lançar os 500.000 veículos movidos a bateria que deseja produzir a cada ano na nova fábrica, localizada na pequena comunidade de Gruenheide.

Outro obstáculo para garantir o abastecimento de água do local surgiu na sexta-feira, quando um tribunal administrativo em Frankfurt Oder ficou do lado de grupos ambientalistas que contestaram a licença concedida a uma concessionária de água local para abastecer o local da Tesla. Consulte Mais informação

Mas o tribunal disse que os erros processuais cometidos na decisão de licenciamento podem ser remediados pela concessionária de água, deixando a porta aberta para salvar o arranjo de abastecimento de água.

O início da produção na Alemanha significa que a Tesla pode entregar seus carros Modelo Y aos clientes europeus mais rapidamente e com menor custo, depois de atender pedidos na Europa de sua fábrica de Xangai nos últimos meses, enquanto aguarda a aprovação do local.

O ministro do Meio Ambiente de Brandemburgo, Axel Vogel, disse que a Tesla planeja mostrar que atende às condições impostas nas próximas duas semanas, enquanto as objeções podem ser apresentadas no próximo mês.

O próximo desafio da Tesla será aumentar a produção o mais rápido possível, o que Musk disse em uma exposição no local em outubro levaria mais tempo do que construir a fábrica.

Grupos ambientais locais há muito temem que a planta possa afetar negativamente os habitats locais. Várias consultas públicas, focadas principalmente nesse aspecto, atrasaram o processo, com Musk expressando sua inquietação em várias ocasiões sobre a burocracia alemã.

A usina, que a Tesla começou a construir sob licenças de pré-aprovação, também incluirá uma fábrica de baterias capaz de gerar mais de 50 gigawatts-hora (GWh) por ano – superando os concorrentes europeus.

Musk disse que as baterias de carro produzidas no local virão inicialmente da China, mas ele planeja atingir o volume de produção na fábrica de baterias alemã até o final do próximo ano.

(1 dólar = 0,9163 euros)

Reportagem adicional de Nadine Chemrosek, Christoph Stitz, Jan Schwartz, Victoria Waldry e Ludwig Burger; Edição: Kirsti Knolle, Miranda Murray, Louise Heavens e Alexander Smith

