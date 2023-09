O próximo robotáxi da Tesla, de aparência futurista e ‘semelhante a um Cybertruck’, de US$ 25.000

O próximo carro elétrico de US$ 25.000 e o veículo robotáxi personalizado da Tesla terão aparência futurista e “semelhante ao Cybertruck”, de acordo com novas informações divulgadas pela nova biografia autorizada de Elon Musk.

Depois do Cybertruck, que chega a qualquer momento, a Tesla deverá lançar novos e tão aguardados veículos elétricos.

Um veículo elétrico menor e mais barato, comumente chamado de “Modelo Tesla de US$ 25.000” e um novo “robotáxi personalizado”, um veículo projetado desde o início para condução autônoma, sem pedais ou volante.

O primeiro foi anunciado pela primeira vez no Dia da Bateria da Tesla em 2020, onde o CEO Elon Musk disse que a nova bateria 4680 permitiria à montadora fabricar tal carro.

Também foi associado a um novo hatchback elétrico que a Tesla planeava produzir na sua Gigafactory Shanghai, na China, e exportar para todo o mundo.

Isto estava inicialmente previsto para 2023, mas foi adiado porque a Tesla se concentrou em aumentar a produção do Modelo Y e no desenvolvimento da condução autónoma.

Quanto ao Robotaxi, a Tesla tem falado em tornar todos os seus veículos de consumo construídos desde 2016 capazes de se tornarem um Robotaxi por meio de uma atualização de software, mas no evento Tesla Cyber ​​​​Rodeo em abril de 2022, Musk anunciou que a Tesla também construiria um novo veículo especificamente para ser um táxi. Táxi robótico.

Novas informações da biografia de Elon Musk

O renomado biógrafo Walter Isaacson tem sido parte integrante da vida de Musk nos últimos anos e está prestes a lançar sua biografia autorizada do famoso CEO.

Como costuma acontecer com essas publicações, ele vaza algumas das informações que serão apresentadas no livro para a mídia, a fim de criar agitação em torno do lançamento.

Ele agora divulgou algumas informações através Eixos Sobre o desenvolvimento de um Tesla de US$ 25 mil e um veículo robótico personalizado.

Aqui estão alguns detalhes interessantes e principalmente novos que Isaacson postou:

As discussões internas sobre um robotáxi personalizado na Tesla começaram em novembro de 2021

Musk queria que o carro não tivesse volante nem pedais, mas os engenheiros e designers seniores da Tesla, incluindo o designer-chefe Franz von Holzhausen, opuseram-se durante muito tempo à ideia.

Em agosto de 2022 (depois de anunciar o produto meses antes), Musk seguiu seu próprio caminho e se comprometeu com o conceito de zero entrada do motorista. “Deixe-me ser claro”, disse ele. “Este carro precisa ser projetado para ser um robotáxi limpo. Vamos correr esse risco. A culpa será minha.” “Se for ruim. Mas não vamos projetar algum tipo de sapo anfíbio que seja um carro intermediário. Estamos todos sobre ser independente.”

“Este é o produto que faz da Tesla uma empresa de dez trilhões”, disse ele à Isacon. “As pessoas falarão sobre este momento daqui a cem anos.”

Embora o valor de US$ 25.000 tenha sido anunciado no ano anterior, as coisas não começaram realmente a mudar muito até uma reunião de setembro de 2022, onde Musk foi apresentado a dados mostrando que a Tesla precisava de um veículo muito mais barato para atingir sua meta de entrega anual de 50%. crescimento e 20 milhões. carros anualmente até 2023.

Eles avançaram com um novo plano de fabricação que produziria o modelo de US$ 25.000 e um robotáxi na mesma linha de montagem de próxima geração – algo provavelmente revelado no Dia do Investidor de 2023 da Tesla.

Alegadamente, Musk não estava “entusiasmado” com o modelo de US$ 25.000 até que os veículos-conceito do modelo mais barato e do táxi-robô foram mostrados lado a lado em uma reunião em fevereiro de 2023.

Os dois veículos são descritos como tendo um “design futurista como um Tesla Cybertruck”/

Musk gostou do que viu e disse: “Quando uma dessas coisas se aproximar, as pessoas vão pensar que estão vendo algo do futuro”.

Leve elétrico

Embora não haja informações novas e inovadoras, ele mostra uma fascinante visão dos bastidores do processo de desenvolvimento de Tesla em comparação com o que Musk anunciou publicamente.

Acho que está ficando mais claro, mais do que nunca, que precisamos agir com cautela em tudo.

No caso de ambos os programas de veículos, eles parecem ter sido anunciados muito antes de a Tesla ter qualquer desenvolvimento concreto.

No entanto, isso não é incomum na indústria automotiva. É sabido que as montadoras antigas costumam revelar carros-conceito que nada têm a ver com suas versões finais de produção.