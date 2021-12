O fim da linha finalmente para dispositivos BlackBerry

BlackBerry, a empresa que costumava dominar os dispositivos móveis inteligentes, anunciou recentemente que finalmente descontinuará os principais serviços que oferecem suporte a seus telefones. A partir de 4 de janeiro, os telefones não serão mais alimentados por provisionamento, o que significa que perderão gradativamente a capacidade de se conectar a redes, incluindo celulares.

Pode parecer difícil imaginar se você não usasse telefones celulares naquela época, mas o BlackBerry já dominou o mercado de smartphones. Seus dispositivos baseados em teclado foram amplamente adotados em ambientes corporativos, em parte porque os serviços que eles fornecem normalmente são executados por meio de servidores BlackBerry, permitindo altos níveis de segurança e controle. Uma indicação de sua importância foi que as primeiras versões internas do Android pareciam um clone barato do BlackBerry, em vez do clone barato do iPhone que acabou sendo lançado.

Ao contrário das pessoas que desenvolveram o Android, a liderança do BlackBerry ficou chocada com a popularidade do iPhone. Ela rejeitou os consoles na tela e confiou em seu domínio sufocante de serviços corporativos para sustentar seu mercado. Demorou mais de um ano após o lançamento do iPhone da empresa para criar seu próprio telefone com tela de toque, e seu software permaneceu uma estranha mistura de antigo e novo por algum tempo depois disso. Enquanto isso, os usuários corporativos se apaixonaram por seus telefones Apple e Android e estão forçando seus departamentos de TI a apoiá-los.

A BlackBerry acabou abandonando seus próprios telefones e começou a lançar versões do Android antes de sair totalmente do negócio de hardware (e agora fornecendo principalmente serviços de segurança corporativa). A última versão do BlackBerry OS lançada remonta a 2013, então os dispositivos afetados aqui agora são muito antigos. O período de suporte prometido na verdade expirou há mais de um ano, então ele já cumpriu suas promessas.

O impacto do fim do suporte é detalhado em Página de FAQ Hospeda o fabricante do dispositivo anterior. A principal mudança é que o BlackBerry não enviará mais atualizações de aprovisionamento a esses aparelhos. As informações de provisionamento fornecem detalhes de como os dispositivos estabelecem conexões com diferentes tipos de equipamentos de rede, incluindo redes celulares e redes sem fio. Como resultado, em um ponto não especificado no futuro, as atualizações de rede feitas por provedores de serviços significarão que os dispositivos BlackBerry não poderão mais se comunicar. Como resultado, o BlackBerry afirma que seus dispositivos “não devem mais operar de forma confiável, incluindo dados, chamadas, SMS e funções de 9-1-1”.

Existem alguns serviços de software que dependem de conexões com servidores BlackBerry para funcionar. Portanto, se você depende de algo como o BlackBerry World ou o BlackBerry Link, ele deixará de funcionar no quarto dia.

O número de pessoas que provavelmente serão afetadas por isso é muito pequeno. No entanto, isso marca o fim do que antes era uma tecnologia muito importante.