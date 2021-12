O reabastecimento de GameStop PS5 está chegando hoje – hora e como obtê-lo

Fresco PS5 reabastecer Vindo para lojas GameStop selecionadas em todo o país. O varejista anunciou que estará oferecendo reabastecimentos do PS5 hoje (30 de dezembro) em lojas selecionadas. Esta será quase sua última chance de marcar pessoalmente o PS5 este ano.

GameStop atualizou um arquivo Localizador de loja, que permite que você verifique se o seu revendedor local participará desse reabastecimento. Observe que nem todas as agências GameStop terão estoque, portanto, certifique-se de verificar com antecedência para evitar decepções. Além disso, o reabastecimento do PS5 na Loja é para PowerUp Rewards Pro. Membros Somente. Você pode Registre-se no GameStop através deste link. Esta notícia de reabastecimento veio originalmente do rastreador do console, Lord Restock.

(Crédito da imagem: Futuro)

O reabastecimento do PS5 começará a partir do momento em que cada loja abrir (o que pode ser às 8h, horário local) – mas espere que os compradores ansiosos comecem a esperar para obter o console muito antes disso, especialmente porque esta pode ser sua chance O último a obter um console PS5 em 2021.

Como agora com o reabastecimento GameStop PS5, o console estará disponível apenas em pacotes. Os pacotes GameStop são geralmente vendidos pelo valor nominal e incluem um controlador de disco PS5, um controlador DualSense adicional e um ou dois Os melhores jogos PS5, um dock de carregamento de console externo e um vale-presente de $ 50 da GameStop. A GameStop sempre cobra o preço de varejo combinado para os itens em seus pacotes, portanto, os preços não serão fraudados.

Se você não mora perto de um GameStop ou prefere comprar um console online no ano novo, marque nosso PS5 reabastecer Um hub para as atualizações mais recentes nas próximas semanas. Não podemos garantir a você uma máquina, mas ajudará a tornar a tarefa de rastrear o console de próxima geração um pouco mais fácil.

Como se tornar um membro do PowerUp Rewards Pro

No início de junho, a GameStop anunciou que estava mudando a maneira como lida com o reabastecimento do console. Os primeiros diplomas serão atribuídos aos membros do PowerUp Rewards Pro. Embora haja um nível gratuito, apenas os membros Pro terão acesso antecipado ao reabastecimento. A associação começa em $ 14,99 por ano e inclui vantagens como uma assinatura do Game Informer, cupons de bônus de $ 5 por mês ($ 60 no total por ano), 10% de crédito comercial extra em jogos / acessórios e um certificado de boas-vindas de $ 5. Se você se inscrever hoje, terá acesso ao reabastecimento.

Rastreador de reabastecimento PS5 – deve verificar as lojas