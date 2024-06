Christian McCaffrey se casa com Olivia Culpo em um casamento em Rhode Island

Christian McCaffrey e Olivia Culpo

Imagens de Ethan Miller/Getty

Christian McCaffrey e Olivia Culpo aproveitaram o período de entressafra da NFL para se casar.

O casal se casou no sábado durante uma cerimônia de casamento em Watch Hill, Rhode Island Revista Vogue Anunciando a novidade e compartilhando fotos exclusivas de seu vestido. A estrela da NFL McCaffrey e o ex-vencedor do Miss Universo Culpo, que é de Rhode Island, namoram desde 2019 e ficaram noivos em abril do ano passado.

Culpo usou um vestido de noiva Dolce & Gabbana de mangas compridas para a ocasião. “Quando penso em Christian e no que ele ama e nos momentos em que ele me acha a mais bonita, fico assim: atemporal, coberta e elegante”, disse Culpo. Revista Vogue.

Ela acrescentou sobre o vestido: “Eu queria que parecesse fácil, como se estivesse me elogiando, não me oprimindo”. Há tanta beleza e simplicidade.”

McCaffrey é atacante ofensivo do San Francisco 49ers da NFL e três vezes jogador do Pro Bowl. Isso aconteceu depois de sua última temporada dominante, na qual McCaffrey foi nomeado Jogador Ofensivo do Ano da NFL pela Associated Press na temporada de 2023 e que ajudou a levar seu time ao Super Bowl LVIII, onde o 49ers perdeu em fevereiro para o Kansas City Chiefs.

No início deste mês, McCaffrey foi revelado como atleta da capa da revista MaddenNFL 25Tornando-o o primeiro 49er a ser escolhido como o rosto anual da popular franquia de videogame.

Culpo é um influenciador de moda que ganhou o Miss Universo 2012 e co-organizou os dois últimos concursos de Miss Universo. Seu outro trabalho na televisão inclui competir na nona temporada do programa da Fox. O cantor mascarado Em 2023.