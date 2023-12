O bilionário por trás da empresa chinesa de inteligência artificial SenseTime morreu de uma doença desconhecida

Ícone de canto para baixo Ícone em forma de ângulo apontando para baixo. Tang Xiaou, professor da Universidade Chinesa de Hong Kong, fala durante a cerimônia de abertura do Congresso Mundial de Inteligência Artificial 2023 no Centro Mundial de Exposições e Convenções de Xangai, em 6 de julho de 2023, em Xangai, China. VCG via Getty Images

Tang Xiao, o bilionário fundador da gigante chinesa de inteligência artificial SenseTime, morreu na sexta-feira.

A empresa anunciou que ele sucumbiu a “problemas de saúde” não revelados.

Ele morreu poucas semanas depois de a empresa ter sido acusada de inflar artificialmente suas receitas.

Tang Xiao, o bilionário fundador da gigante chinesa de inteligência artificial SenseTime, morreu na sexta-feira devido a “problemas de saúde” não revelados, de acordo com um comunicado da empresa parcialmente estatal.

“É com grande tristeza que anunciamos o falecimento do Professor Tang Xiao Ou, nosso querido fundador, renomado cientista de IA, Diretor do Laboratório Pujiang, Diretor do Laboratório de IA de Xangai e Professor da Universidade Chinesa de Hong Kong”, dizia um comunicado. de Sentir o tempo Foi lançado na manhã de domingo na China. “O professor Tang faleceu devido a problemas de saúde em 15 de dezembro de 2023 às 23h45.”

O obituário da empresa não especificou de que tipo de problemas de saúde Tang morreu ou se sua doença era conhecida anteriormente.

A controversa empresa chinesa de IA, fundada em 2014, tem sido uma das startups de IA mais valiosas do mundo, em parte devido aos seus laços diretos e ao financiamento do governo chinês. A empresa está desenvolvendo tecnologias, incluindo reconhecimento facial, detecção de objetos e análise de vídeo e imagem usando inteligência artificial.

Os representantes da SenseTime não responderam imediatamente a um pedido de comentário do Business Insider.

A morte de Tang ocorre poucas semanas depois de uma empresa de vendas a descoberto com sede nos EUA… pesquisa parda, A empresa chinesa de IA foi acusada de inflacionar artificialmente as suas receitas, sugerindo que a SenseTime se envolveu em “esquemas de receitas altamente questionáveis” nos quais a empresa fornecia direta ou indiretamente dinheiro a clientes usados ​​para comprar produtos da SenseTime que talvez nunca tivessem sido entregues.

“Acreditamos que o principal negócio de reconhecimento facial da SenseTime se tornou significativamente não lucrativo devido à intensa concorrência e ao fato de que o governo chinês simplesmente não tem como prática conceder contratos altamente lucrativos à maioria das empresas estrangeiras”, afirmou a Grizzly Research em seu relatório. relatório divulgado. No final de novembro.

Embora a empresa tenha argumentado que A Depósito à Bolsa de Valores de Hong Kong que o relatório era “infundado e contém alegações infundadas e conclusões e interpretações enganosas”, no entanto, as ações da SenseTime foram duramente atingidas por essas acusações, caindo quase 10% na sequência da notícia, elevando as suas perdas totais para mais de 40% até agora este ano – e mais de 80% desde o IPO, Forbes mencionado.

No momento de sua morte, o patrimônio líquido de Tang era de US$ 1,1 bilhão, consistindo inteiramente no valor de suas ações na SenseTime, segundo a Forbes.