O Facebook abre o aplicativo metaverso Horizon Worlds VR

Site de rede social do Facebook Ela anunciou na quinta-feira que está abrindo o Horizon Worlds, seu mundo de realidade virtual de avatares, para qualquer pessoa com 18 anos ou mais nos Estados Unidos e Canadá.

Horizon Worlds foi lançado em beta no ano passado para um grupo seleto de usuários Oculus VR que tiveram que receber convites para ingressar no mundo virtual. Com o anúncio na quinta-feira, os usuários não precisarão mais de convites para ir ao beta do Horizon Worlds.

O lançamento mais amplo do Horizon Worlds é um passo importante para o Facebook, que mudou oficialmente de nome para morto em outubro. A empresa adotou o novo apelido, baseado no termo de ficção científica “metaverso”, para descrever sua visão de trabalhar e jogar em um mundo virtual.

No Horizon Worlds, os usuários do fone de ouvido Oculus VR do Facebook podem criar um avatar sem pernas para percorrer o mundo virtual em movimento. Lá, eles podem jogar e interagir com os avatares de outros usuários.

O Facebook adquiriu a Oculus por US $ 2 bilhões em 2014 e, desde então, tem lutado para ganhar tração no mercado além de um público de nicho. Mas o Facebook fez do desenvolvimento de tecnologias, produtos e serviços para o metaverso seu foco central no futuro.

Em julho, a empresa anunciar Forme uma equipe que trabalhará no metaverso. Dois meses depois, a empresa disse que elevaria Andrew “Bose” Bosworth, que atualmente é o chefe de hardware da empresa, para O papel do diretor de tecnologia em 2022. e nele Resultados de ganhos do terceiro trimestre Em outubro, a empresa anunciou que iria dividir sua divisão de hardware Reality Labs em seu próprio segmento de relatórios a partir do quarto trimestre.

Em outubro, a empresa disse que gastaria cerca de US $ 10 bilhões no próximo ano desenvolvendo as tecnologias necessárias para construir o metaverso.

“Esperamos que na próxima década, o Metaverso alcance 1 bilhão de pessoas, hospede centenas de bilhões de dólares em comércio digital e ofereça suporte a milhões de criadores e desenvolvedores”, disse Zuckerberg. livros em outubro.