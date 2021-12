Itália multa a Amazon em US $ 1,3 bilhão por uso indevido de seu domínio de mercado

Amazon abusa do domínio do serviço de corretagem – Monitorar

Amazon não concorda com decisão do regulador de interpor recurso

Amazon diz que multa é ‘injustificada e desproporcional’

MILÃO (Reuters) – O órgão antitruste da Itália disse na quinta-feira que multou a Amazon em 1,13 bilhão de euros (US $ 1,28 bilhão) por supostamente abusar do domínio do mercado, em uma das maiores sanções contra um gigante de tecnologia dos EUA na Europa.

A Amazon disse que “discorda veementemente” da decisão do regulador italiano e vai apelar.

O escrutínio regulatório global dos gigantes da tecnologia está crescendo após uma onda de escândalos de privacidade e desinformação, bem como reclamações de algumas empresas de que estão abusando de seu poder de mercado.

Além da Amazon, a Alphabet’s Google (GOOGL.O)Facebook Inc (FB.O), Empresa Apple (AAPL.O) e Microsoft Corporation (MSFT.O) Está sob intenso escrutínio na Europa.

O cão de guarda italiano disse em um comunicado que a Amazon aproveitou sua posição dominante no mercado italiano de serviços de intermediação de mercado para favorecer a adoção de seu serviço de logística – Fulfillment by Amazon (FBA) – por vendedores ativos na Amazon.it.

A autoridade disse que a Amazon está ligada ao uso da FBA de acesso a uma gama de benefícios exclusivos, incluindo a marca Prime, que ajuda a aumentar a visibilidade e aumentar as vendas na Amazon.it.

“A Amazon proíbe os vendedores terceirizados de associarem o selo Prime a ofertas que não sejam gerenciadas pela FBA”, disse o documento.

A marca Prime torna mais fácil vender para mais de 7 milhões de consumidores que são mais leais e gastam mais do que os membros do Programa de Fidelidade da Amazon.

A autoridade antimonopólio também disse que imporia medidas corretivas, que estariam sujeitas à revisão pelo curador do cão de guarda.

A Amazon disse que o FBA é um “serviço totalmente opcional” e que a maioria dos vendedores terceirizados da Amazon não o usa.

“Quando os vendedores escolhem o FBA, eles o fazem porque é eficaz, conveniente e com preço competitivo”, disse o grupo americano em um comunicado.

“As propostas de multa e indenização são injustificadas e desproporcionais”, acrescentou.

A Comissão da União Europeia disse que cooperou estreitamente com a autoridade italiana da concorrência no caso, no âmbito da Rede Europeia da Concorrência, para garantir a consistência com a investigação em andamento sobre as práticas comerciais da Amazon.

O primeiro foi inaugurado em julho de 2019 para avaliar se o uso de dados confidenciais de varejistas independentes que vendem em seu mercado pela Amazon violava as regras de concorrência da UE.

A segunda, no final de 2020, focou no potencial tratamento diferencial das ofertas de varejo da Amazon e aquelas dos vendedores do mercado que usam os serviços de logística e entrega da Amazon.

“Esta investigação complementa a decisão de hoje da autoridade de concorrência italiana sobre a conduta da Amazon nos mercados de logística italianos”, disse a comissão na quinta-feira.

(Reportagem de Elvira Paulina e Maria Pia Quaglia) Edição de Alexander Smith e Jason Neely

